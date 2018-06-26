Delirten Hastalığa Yakalanan Turizmci Sunay Öztürk, Ötanazi İstiyor
Ebru Şallı'nın Nişanlısı, Alman Genç Kadınla Tekne Keyfi Yaptı
Ziynet Sali, Katıldığı Bir Programda Aşk Hayatıyla İlgili İçini Döktü
Ekipler, Giyinmeye Fırsat Vermeden Kelepçeyi Taktı
Nba'in En Değerli Oyuncusu James Harden
Selin Ciğerci'nin Mayolu Görüntüsü Sosyal Medyayı Salladı
Erdoğan'ın Yeni Kabinesinde 3 İsim Öne Planda, Mhp'den De Bakan Çıkabilir
5 Çocuk Annesi, Kızına Tasma Takıp Gezdiren Kocasını Tüfekle Öldürdü
Cezaevinde Tutuklu Olan 3 Milletvekili, Yemin Edemeyecek
Dolar Yükselişini Sürdürüyor
Kayıp Leyla'nın Babasından Sosyal Medyadaki Yalan Bilgiye Tepki: Kızım Bulunamadı
Seçimi Bilen Anketçi, Ak Parti'yi Uyardı: Mesajı Alamazlarsa Büyük Sıkıntı Yaşarlar
Sapık Enişte, Küçük Yeğenini 4 Yıldır Ormana Götürüp Taciz Ediyormuş!
4 Bin Geçersiz Oyun Çıktığı Kentte Yeniden Sayım Yapılıyor!
Kadın Seçmen Oy Pusulasına Numarasını Yazıp Erdoğan'a Not Bıraktı
Hakan Sabancı'nın Bin Gül Gönderdiği Merve Boluğur, Murat Dalkılıç'ın Aldığı Bileklikle Poz Verdi
Arjantin'in Tarihi Maçı Öncesi Maradona'dan Messi'ye Özel Mesaj
Son Dakika! Chp Lideri Kılıçdaroğlu Saat 14.00'te Açıklama Yapacak
Ankara'da Fetö Operasyonu! Kritik İsme Gözaltı Kararı
Seçime Giren Bazı Partiler Bu Rakamın Hayaliyle Yaşıyor

Selin Ciğerci'nin Mayolu Görüntüsü Sosyal Medyayı Salladı

SELİN CİĞERCİ'NİN MAYOLU GÖRÜNTÜSÜ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, düzgün fiziğiyle görenleri hayran bıraktı. Ciğerci'nin mayolu fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Tarih : 26 Haziran 2018, 11:20
Puan Ver : Selin Ciğerci'nin Mayolu Görüntüsü Sosyal Medyayı Salladı(9/10)10


Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile tatile çıktı. Ünlü çift sezonun yorgunluğunu atmak için gittikleri Çeşme'de objektiflere yansıdı.



FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI



Instagram'da yaklaşık 800 bin takipçisi bulunan ve Türkiye'nin Shakira'sı olarak görülen Selin Ciğerci, futbolcu sevgilisiyle Çeşme beach'lerinde keyif yapıyor. Magazin muhabirlerinin habersizce görüntülediği Selin Ciğerci, düzgün fiziği, güzel ve bakımlı vücuduyla dikkat çekti.



ŞARKICILIĞA SOYUNDU



DJ performanslarıyla tanınan Ciğerci, yakın arkadaşı Ebru Polat'ın sözlerini yazdığı şarkıya müzik hayatına girdi. İkili "Beş Karat" isimli şarkılarıyla şimdiden yaz aylarına damga vurdu.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Selin  Ciğerci  Nin  Mayolu  Görüntüsü  Sosyal  Medyayı  Salladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER