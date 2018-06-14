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Sele kapılan aracını elleriyle tutmaya çalışan sürücü, anbean kamerada!

SELE KAPILAN ARACINI ELLERİYLE TUTMAYA ÇALIŞAN SÜRÜCÜ, ANBEAN KAMERADA!

Kahramanmaraş'ta dün gerçekleşen ve 3 kişinin öldüğü sel felaketinde yeni görüntüler ortaya çıktı.Bir sürücünün otomobilini elleriyle tutmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Tarih : 14 Haziran 2018, 13:10
Puan Ver : Sele Kapılan Aracını Elleriyle Tutmaya Çalışan Sürücü, Anbean Kamerada!(6/10)2

Kahramanmaraş'ta dün anne ile 2 çocuğunun ölümüne yol açan sel felaketinin ardından yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 1 kişinin sele kapılan otomobili elleriyle durdurmaya çalışması yer alıyor.

OTOMOBİLİ ELİYLE TUTMAYA ÇALIŞTI

Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Caddesi Ekmekçi Mahallesi Ulu Camii yakınında sel sularına kapılan bir kişi, otomobilini eliyle durdurmaya çalışıyor.

VATANDAŞLAR İSE BIRAK DİYEREK UYARDI

Çevredeki vatandaşlar ise selde güçlükle ayakta durabilen genci sele kapılmaması için "bırak" diye uyarıyor. Onikişubat ilçesi Hayrulllah Mahallesi'nde çekilen görüntülerde de sel suları içinde araçlar yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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