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Selahattin Demirtaş'ın Oy Kullandığı Sandıktan Muharrem İnce Birinci Çıktı

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN OY KULLANDIĞI SANDIKTAN MUHARREM İNCE BİRİNCİ ÇIKTI

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın oyunu kullandığı Edirne F Tipi Cezaevi'ndeki sandıkta en çok oyu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce aldı.

Tarih : 24 Haziran 2018, 21:10
Puan Ver : Selahattin Demirtaş'ın Oy Kullandığı Sandıktan Muharrem İnce Birinci Çıktı(6/10)2

Edirne'de F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde geçen yıl 4 Kasım'dan beri tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 9902 numaralı sandıkta oyunu kullandı. 164 seçmenin bulunduğu sandıkta 162 tutuklu sandık başına gitti.

ERDOĞAN'A OY ÇIKMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Doğu Perinçek'e hiç oyun çıkmadığı sandıkta, en çok oy Muharrem İnce'ye çıktı. İYİ Parti adayı Meral Akşener'e 37 oy çıkarken, HDP adayı Demirtaş, 35 oy ile üçüncü sırada yer aldı. Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarına çıkan oylar şöyle:

Muharrem İnce: 87

Meral Akşener: 37

Recep Tayyip Erdoğan: -

Selahattin Demirtaş: 35

Temel Karamollaoğlu: 3

Doğu Perinçek: -

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Kaynak: haberinburada



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