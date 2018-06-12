Hindistan'da Ölen Kadının Cesedini Hayata Döner Umuduyla 3 Gün Sakladılar
Erdoğan Yarın Açılışını Yapacak! 138 Yıllık Rüya Gerçek Oluyor
Son Dakika! Erdoğan'ın Mitinginde Hdp'liler Vardı Eleştirisine İnce'den Yanıt: Ak Partililer De Vardı
Yakının Cenazesinden Dönen Genç, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Kadir Gecesi'nde İş Yerine Giren Hırsız, Kur'an-I Kerim'i Öpüp Soyguna Devam Etti
Sporting Lizbon'da Deprem! Futbolcular Takımdan Kaçıyor
Ali Koç Yönetimi, Tazminat Ödemeden Müjdat Yetkiner'le Yollarını Ayırdı
Bayram Yolculukları Başladı, Bandırma Feribot İskelesi'nde Uzun Kuyruklar Oluştu
Cani Koca, Nur'u 9 Yaşındaki Kızının Önünde Boğmuş
Selahattin Demirtaş Seçmenlerine Bu Kez Whatsapp Üzerinen Seslendi
Ünlü Ceo Geneleve Gidip Parasını Şirkete Ödetmiş
Galatasaray, Ahmet Çalık'ı Göztepe'ye Kiralıyor
Yarasa Avcıları Gaz Maskesi İle Girdikleri Mağarada Yüzlerce Yavruyu Katletti
Trt'nin Duayen İsmi Mehmet Altan Varol Yaşamını Yitirdi
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı: Terör Bitene Kadar Kandil'de Kalacağız
Mhp Milletvekili Adayı Aziz Aydoğdu: Erdoğan'ı Büyük Bir Çoğunlukla Seçtireceğiz
Eşine Sürpriz Yapmak İçin Hazırlanan Kadın, Dolaptaki Tüfek Patlayınca Canından Oldu
Oğlunu 31 Kez Bıçaklayarak Katleden Cani Annenin Akıl Sağlığı Yerinde Çıktı
Son Dakika! Ak Parti'den Bedelli Askerlik Açıklaması: Yeni Hükümetin İlk Gündemi Bu Olacak
Adalet Bakanı: Kılıçdaroğlu'nun Açıklamaları İnce'yi Yalanlamıştır

Selahattin Demirtaş Seçmenlerine Bu Kez WhatsApp Üzerinen Seslendi

SELAHATTİN DEMİRTAŞ SEÇMENLERİNE BU KEZ WHATSAPP ÜZERİNEN SESLENDİ

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş seçmenlerine bu kez WhatsAPP üzerinden sesli mesajla seslendi. ''Bizim sağlığımızın yegane garantisi halkımızdır'' diyen Demirtaş seçim çalışmalarına katılma çağrısı yaptı.

Tarih : 12 Haziran 2018, 13:50
Puan Ver : Selahattin Demirtaş Seçmenlerine Bu Kez Whatsapp Üzerinen Seslendi(7/10)3

HDP tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, bu kez de WhatsApp'tan sesli mesajla seçmenlere seslendi. Demirtaş, "Bizim sağlığımızın yegane garantisi halkımızdır. Herkes sadece seçim çalışmasına kendini katmaya çalışsın" dedi.

KONUŞMA HAKKININ BİR KISMINI SEÇMENLERE AYIRDI

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden ailesiyle haftalık telefon görüşmesi yapan Demirtaş, konuşmasının bir bölümünde WhatsApp'tan sesli mesaj gönderdi.

HDP Diyarbakır milletvekili Ziya Pir tarafından paylaşılan mesaj şöyle:

"Herkesin içi rahat olsun. Biz burada çok moralliyiz, sağlıklıyız, kendimize bakıyoruz. Dışarıdan gelen haberlerle daha mutlu oluyoruz, daha da coşuyoruz. Bizim için dışarıdan gelen her haber, her sevinçli haber bir moral gıdasıdır. Bizim sağlığımızın yegane garantisi de halkımızdır. Herkesin içi rahat olsun. Herkes sadece seçim çalışmasına kendini katmaya çalışsın."

Demirtaş takipçilerinden seçim çalışmalarına katılmalarını istedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Selahattin  Demirtaş  Seçmenlerine  Bu  Kez  Whatsapp  Üzerinen  Seslendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER