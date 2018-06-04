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Selahattin Demirtaş Karısı ile Fotoğraf Paylaşıp Şiir ile Seslendi

SELAHATTİN DEMİRTAŞ KARISI İLE FOTOĞRAF PAYLAŞIP ŞİİR İLE SESLENDİ

Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından eşi ile çekildiği fotoğrafını, üzerine Ahmed Arif'in ''Hani kurşun sıksan geçmez geceden'' şiir sözlerini yazarak paylaştı.

Tarih : 04 Haziran 2018, 15:30
Puan Ver : Selahattin Demirtaş Karısı İle Fotoğraf Paylaşıp Şiir İle Seslendi(9/10)5

Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP'li cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından eşi ile çekildiği fotoğrafını, üzerine Ahmed Arif'in "Hani kurşun sıksan geçmez geceden" şiir sözlerini yazarak paylaştı.

"GELGELELİM, BETER BİZE KISMETMİŞ"

Selahattin Demirtaş'ın eşi ile çekildiği fotoğrafın üzerine yazdığı Ahmed Arif'in şiir sözleri şöyle:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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