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selahattin demirtaş: ikinci tura kalırsam bütün adayları ziyaret ederim

SELAHATTİN DEMİRTAŞ: İKİNCİ TURA KALIRSAM BÜTÜN ADAYLARI ZİYARET EDERİM

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş bir televizyon kanalına yazılı olarak yaptığı açıklamada "Ben ikinci tura kalırsam; bütün muhalif partilere ziyaretler yaparak, beni desteklemelerini talep edeceğim." dedi.

Tarih : 31 Mayıs 2018, 09:50
Puan Ver : Selahattin Demirtaş: İkinci Tura Kalırsam Bütün Adayları Ziyaret Ederim(7/10)8


HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın FOX TV'ye ankesörlü telefonla bağlanmasına izin çıkmamıştı. Demirtaş da sorulara cevabını yazılı olarak yanıtladı. Bu cevaplar özet olarak programda okundu.



Selahattin Demirtaş'ın FOX TV'ye yazılı verdiği yanıtların tamamı şöyle:



ÇOK ÇALIŞIP BARAJI AŞACAĞIZ



Yüzde 10'luk seçim barajı tam bir demokrasi ayıbıdır. Seçim barajı, şu anda sadece HDP için vardır. Diğer partiler yaptıkları ittifaklar nedeniyle, sıfır baraj imkânıyla seçime giriyorlar. Ancak ben HDP'nin, geniş halk kesimlerinden gördüğü ilgi ve destek sayesinde barajı aşacağına inanıyorum.



Şu anda halen HDP, baraj sınırında görünüyor. Biz 24 Haziran akşamına kadar durmadan çalışacak ve mutlaka barajı aşacağız.



BÜTÜN TÜRKİYE'NİN OYUNA TALİBİZ



Ben kamuoyu araştırmacısı, ya da siyasi analist değilim. Doğrudan siyasetçiyim. Toplumun her kesiminden oy alabilmek için de, büyük bir uğraş içerisindeyim. Zaten HDP, muhafazakâr Kürtlerin büyük bir desteğini almayı başarıyor. Bizim hedefimiz; ne sadece muhafazakâr kesimlerden, ne de sadece Kürtlerden oy almaktır. Biz bütün Türkiye'nin oyuna ve desteğine talibiz. Tabii ki Kürtler de, diğer tüm halklar gibi farklı siyasi düşüncelere, görüşlere sahiptir. Bu çerçevede diğer partilere de oy veren Kürtler mutlaka vardır ve olacaktır. Bu da çok normaldir, demokrasinin gereğidir. Biz Kürtlerden aldığımız destek kadar, Türk halkının da desteğini alacağımıza inanıyoruz. Kürt veya Türk her seçmenimiz bir akla, vicdana ve ahlâka sahiptir. Özgürce düşünüp kendi kararını verecektir. Hepimiz de bu karara saygı duyacağız.



İKİNCİ TURA KALIRSAM BÜTÜN ADAYLARI ZİYARET EDERİM



İkinci tura ben kalacağım, bunun için çalışıyoruz. Öncelikli hedefimiz budur. Ancak benim diğer adaylara karşı bir önyargım yoktur. Ben ikinci tura kalırsam; bütün muhalif partilere ziyaretler yaparak, onlarla asgari demokratikleşme ilkelerini içeren bir protokol yapmayı ve bu çerçevede beni desteklemelerini talep edeceğim. Ayrıca, bu evrensel demokratik ilkeleri hayata geçirmek üzere oluşturacağım Hükümet'e ve Cumhurbaşkanı yardımcılıklarına dair önerilerini de isteyeceğim. "Gelin ülkeyi beraber yönetelim ve birlikte düze çıkaralım" diyeceğim.



Ben tüm adaylara ve partilere bu şekilde giderim. Şimdi asıl soru şudur; "İkinci tura kalacak herhangi diğer bir aday bana ve HDP'ye, bu şekilde gelebilir mi?" Her kim kapımızı bu şekilde çalarsa, ülkemizin ve toplumun yararına göreceğimiz ilkesel bir uzlaşmaya kesinlikle kapımızı açarız.



Bu ifade ettiklerimin aynısı Sayın İnce için de geçerlidir.



YALNIZ HİSSETMEDİM



Yalnızlık Allah'a mahsustur. Ben yaşamımın hiçbir anında yalnız olmadım. Cezaevinde hem yanımda Abdullah arkadaşım vardı, hem de binlerce mektupla dayanışmasını, sevgisini, desteğini ileten yüzbinler, milyonlar vardı yanımda. Burada kendimi yalnız hissetmemem için herkes elinden gelenin fazlasını yaptı.



Parti içinde de pek yalnız hissetmedim hiçbir zaman. Arkadaşlarım ağır baskılara, OHAL koşullarına tehditlere rağmen yanımda olmaya çalıştılar. Bunu görünür kılmayı pek fazla beceremediler sanırım. Ama hayatın anlamını arayan bir serüvenci ve bunu siyasetle deneyen bir kişi olarak zaman zaman yalnız hissettim kendimi.



Siyasette hep cesur fikirler değişime açık isyankâr bir tarzım oldu. Statükoyu sevmedim hiçbir zaman. Bu yönümden dolayı da yalnız kaldım bazen. Bu da çok normaldir, her çılgın serüvenci biraz yalnızdır.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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