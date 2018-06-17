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Şehit Yüzbaşı Çelebi Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Şehit Yüzbaşı Çelebi Son Yolculuğuna Uğurlandı

ŞEHİT YÜZBAŞI ÇELEBİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şırnak'ta teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tarih : 17 Haziran 2018, 17:20
Puan Ver : Şehit Yüzbaşı Çelebi Son Yolculuğuna Uğurlandı(9/10)5

Şırnak merkez Bestler Dereler bölgesinde icra edilen operasyon kapsamında bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada ağır yaralanarak kaldırıldığı Ankara GATA'da bir haftadır tedavi gören Erzurumlu Yüzbaşı Yunus Çelebi dün sabah saatlerinde şehit oldu.

BİNLERCE ERZURUMLU CENAZEYE KATILDI

Şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi'nin cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve İbrahim Aydemir, AK Parti Milletvekili Adayı Selami Altınok. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şehit yakınları ve binlerce Erzurumlu katıldı.

İşte cenaze namazından kareler;

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Kaynak: haberinburada



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