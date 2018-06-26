ŞEHİT CEVDET CANÖRDEK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI, ŞEHİDİN BABASININ GÖZYAŞLARINI KOMUTAN SİLDİ
Bitlis'te şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek, memleketi Adıyaman'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesinde babasını İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy teselli etti.
Bitlis'te PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in cenaze töreninde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, aşırı sıcaktan terleyen ve gözyaşı döken şehit babasının terini ve gözyaşlarını silerek onu teselli etmeye çalıştı.
OPERASYONDAN DOLAYI İZNE GİDEMEDİ
Bitlis'in Çeltik köyü kırsalında icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan Adıyamanlı Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek (22) son yolculuğuna uğurlandı. Mehmet ve Hanım Canördek çiftinin 7 çocuğundan biri olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in şehit haberi önceki akşam ailesine jandarma görevlileri tarafından verildi. Adıyaman merkez Kayaönü köyü Afet Evler mevkiinde şehidin baba ocağının bulunduğu sokakta binalara Türk bayrakları asıldı. Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in şehit olduğu gün memleketi Adıyaman'a izne geleceği, operasyondan dolayı gelemediği ve girdiği çatışmada şehit düştüğü öğrenildi.
ADIYAMANLILAR ŞEHİDİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI
Askeri uçak ile Adıyaman'a getirilen Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in cenazesi morgdan alınarak son kez baba ocağına götürüldü. Bir yıl önce göreve başlayan ve beraber olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in cenazesi uzun bir araç konvoyu ile Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camii'ne getirildi. Cenaze törenine dev Türk bayrakları ile katılan Adıyamanlılar sloganlar atarak tekbirler getirdi.
ŞEHİDİN BABASINI KOMUTAN TESELLİ ETTİ
Cenaze töreninde şehit babasının koluna giren İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, aşırı sıcak nedeniyle terleyen ve gözyaşına hakim olamayan şehit babası Mehmet Canördek'in gözyaşını ve terini sildi. Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehitlikte toprağa verildi. Cenaze törenine Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milletvekili İbrahim Halil Fırat, çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: haberinburada
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