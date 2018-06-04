ŞEHİT ATEŞİ ADANA'YA KOR GİBİ DÜŞTÜ, ACI HABERİ AİLEYE ASKERİ HEYET VERDİ
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi sıfır noktasında Irak'ın kuzeyindeki PKK'lı teröristlerce tanksavar saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Koç'un Adana'daki baba ocağına ateş düştü.
Hakkari'de Şemdinli ilçesi sıfır noktasında Irak'ın kuzeyindeki PKK'lı teröristlerce tanksavar saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Koç'un (27) memleketi Adana'daki baba ocağına ateş düştü.
ADANA'DAKİ BABA EVİNE ACI HABER VERİLDİ
Hakkari'nin sınıra sıfır noktasında yol güvenliğini sağlayan askeri birliğe, Irak'ın kuzeyindeki Basyan bölgesindeki Khala Dağı'ndan PKK'lı teröristler tarafından tanksavar saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Koç'un şehadet haberi, Adana'nın Yüreğir ilçesinde oturan ailesine askeri heyet tarafından verildi.
ACI HABERİ DUYAN YAKINLARI VE KOMŞULARI TAZİYE İÇİN ŞEHİDİN EVİNE AKIN ETTİ
Şehidin merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki evine sağlık ekibi eşliğinde gelen askeri heyet, acı haber baba Şakir ve anne Rukiye Koç'a verdi. Oğullarının şehit olduğunu öğrenip fenalık geçiren acılı anne ve babaya hazırda bekleyen sağlık ekibi müdahale etti. Acı haberi duyan yakınları ve komşuları taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.
Kaynak: haberinburada
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