Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşanan kaza sonrası baba ve oğlu darp edilip, bıçaklandı. Dakikalarca süren olay kameraya yansıdı.

KAZA SONRASI BABA VE OĞLUNU DARP ETTİLER

İddiaya göre olay, baba ve oğulun içinde bulunduğu bordo renkli otomobil ile içinde gençlerin bulunduğu beyaz renkli BMW marka aracın kazasının ardından gelişti. Kaza sonrası beyaz otomobilden inen kişiler yaşanan tartışma sırasında baba ve oğlu darp etti.

ARAYA GİRENLERE RAĞMEN SAKİNLEŞMEDİLER

Öfkeleri dinmeyen saldırganlar araya girenlere rağmen baba ve oğlu darp etmeye devam etti.

YERDEKİ BABA VE OĞLU BIÇAKLANDI

Amatör kamera tarafından an be an keydedilen olayda saldırganlardan biri elindeki bıçakla yerdeki baba ve oğlu bıçakladı.

Kaynak: haberinburada