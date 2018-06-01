ŞEHİR HASTANELERİYLE İLGİLİ HABERİ KURMACA ÇIKTI
Şehir hastanelerinin çok büyük olmasından şikayetçi olan Fatih Portakal'ın FOX Ana Haber'de ekrana getirdiği haberle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
Şehir hastanelerini çok büyük oldukları gerekçesiyle "Hastalar burada zaman zaman kayboluyor" diyerek eleştiren Fatih Portakal'ın FOX Ana Haber'de ekrana getirdiği haber kurmaca çıktı.
HASTALAR ZORLANIYOR İDDİASI
Fatih Portakal, hastanelerin büyüklüğünden dert yanıp hastaların hastane içinde ulaşımda zorlandığını iddia etmiş, ekrana getirdiği koltuk değnekli bir hastanın MR çektirmek için çok uzun bir yolu yürümek zorunda kaldığını söylemişti.
KOLTUK DEĞNEKLİ AMA HASTA DEĞİL
Konuyu yakından inceleyen Mersin Şehir Hastanesi yönetimi güvenlik kamerası kayıtlarında ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Fatih Portakal'ın yayınında mikrofon uzatılan koltuk değnekli kişinin, gerçek hasta olmadığı ortaya çıktı.
GÜVENLİK KAMERASIYLA ÇÖKTÜ
Kameralara koltuk değneğinde zorlanarak yürüyen hastayı oynayan Kemal Alp Köker adlı şahsın, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarında koltuk değneklerini elinde tuttuğu ve herhangi bir sorun yaşamadan yürüdüğü görülüyor.
Kaynak: haberinburada
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