Sağlık Bakanlığı bazı gazetelerin Sayıştay raporlarını öne sürerek yaptığı ''şehir hastanelerinde usulsüzlük yapıldı'' haberlerini yalanladı.

Sağlık Bakanlığı bazı gazetelerin Sayıştay raporlarını öne sürerek yaptığı "şehir hastanelerinde usulsüzlük yapıldı" haberlerini yalanladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığı, "Şehir Hastaneleri Projesi'nin gerçekleştirilmesinde Kamu Özel İşbirliği kapsamında kamu menfaati ve hizmetlerin devamlılığı esas alınır. Oluşturulan sözleşmelerde ülkemizdeki ekonomik konjonktür gözetilerek piyasa şartlarının gerekliliklerine göre uygun değişiklikler yapılmaktadır" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı'nca, "Şehir Hastaneleri Projesi'nin gerçekleştirilmesinde, Kamu Özel İşbirliği kapsamında kamu menfaati ve hizmetlerin devamlılığının esas alındığı, oluşturulan sözleşmelerde Türkiye'deki ekonomik konjonktür gözetilerek piyasa şartlarının gerekliliklerine göre uygun değişiklikler yapıldığı" bildirildi.

"PROJELERDE PİYASA ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK OLUYOR"

Bakanlıktan, bazı yayın organlarınca, "Şehir hastaneleri dosyasını açıyoruz" başlığıyla, Sayıştay raporları öne sürülerek verilen haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Şehir hastaneleriyle ilgili proje sözleşmeleri ve eklerinin, idare tarafından her türlü usul, esas ve gerekliliklere uygun şekilde düzenlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kullanım Bedeli, Sabit Yatırım Tutarı ve Hizmet Bedeli'nde değişikliğe sebep olacak düzenlemeler mevzuata uygun şekilde sözleşme kapsamında gerçekleştirilmektedir. Şehir Hastaneleri Projesi'nin gerçekleştirilmesinde Kamu Özel İşbirliği kapsamında kamu menfaati ve hizmetlerin devamlılığı esas alınır. Mevzuat kapsamında, yasal dayanağa oturtularak, oluşturulan sözleşmelerde ülkemizdeki ekonomik konjonktür gözetilerek piyasa şartlarının gerekliliklerine göre uygun değişiklikler yapılmaktadır. Temel sağlık hizmetleri, kamu hizmeti olarak devlet tarafından sunulmakta olup, genel bütçe yatırımları kapsamında yatırımlar hızla devam etmektedir."

Kaynak: haberinburada