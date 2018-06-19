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Şehidin son paylaşımı yürekleri parçaladı

ŞEHİDİN SON PAYLAŞIMI YÜREKLERİ PARÇALADI

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın paylaştığı mesaj yürek burktu.

Tarih : 19 Haziran 2018, 12:10
Puan Ver : Şehidin Son Paylaşımı Yürekleri Parçaladı(8/10)4

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın acı haberi memleketi Trabzon'un Düzköy ilçesine ulaştı.

Siirt'in Eruh ilçesi Dağdöşü köyü mevkisinde askerlerin geçişi sırasında PKK'lı teröristler önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan şehit düştü. Trabzon'un Düzköy ilçesinden olan şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın babasının vefat ettiği annesi ile birlikte yaşadığı ve 11 kardeşi olduğu öğrenildi.

OPERASYON ÖNCESİ MESAJ VERMİŞ

Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın operasyon öncesi sosyal medya hesabında görüntülü mesaj yayınladığı ortaya çıktı. Şehidin son görüntülerinde, "Operasyona gidip geleceğiz. Bakalım kısmetimize ne düşecek. Yüce Türk milletine sevgi ve saygılarımı iletiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Türk bayrağını öperken sosyal medya hesabında fotoğrafı yer alan şehit asker, 'Rengine kurban olduğum. Allah bu dünyada indiğini görmeyi nasip etmesin" paylaşımına yer vermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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