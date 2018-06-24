AK Parti'ye destek verdiğini her fırsatta dile getiren Sedat Peker, sosyal medya hesabından vatandaşlara ilginç bir çağrıda bulundu.

"OY PUSULANIZI PAYLAŞIN, CEZASINI BEN ÖDERİM"

Yasak olmasına rağmen vatandaşlara "Oy pusulanızı paylaşın" çağrısında bulunan Sedat Peker, şu ifadeleri kullandı: "Hukukçularımla görüştüm. Kullanılan oyun fotoğrafını paylaşmak, oyu geçersiz kılmazmış kardeşlerim. Ancak 250 TL para cezası, binde bir ihtimal olabilirmiş. Para cezalarını ben öderim, rahat olun kardeşlerim."

BİNLERCE KİŞİ OY PUSULASINI PAYLAŞTI

Sedat Peker'in bu gönderisinin altına binlerce kişi oy pusulasının fotoğrafını paylaşarak karşılık verdi.

İşte Sedat Peker'in o paylaşımı;

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Kaynak: haberinburada