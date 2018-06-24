SEÇİMLERE MÜDAHALE GİRİŞİMİ! 10 YABANCIYA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Son dakika! Kendilerini gözlemci olarak tanıtarak dört ilde seçimlere müdahale girişiminde bulundukları belirlenen 10 yabancı hakkında yasal işlem başlatıldı.
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin akreditasyonu bulunmadığı ve AGİT gözlemcisi olmadığı halde kendisini gözlemci olarak tanıtarak seçimlere müdahale girişiminde bulundukları belirlenen 10 yabancı hakkında yasal işlem başlatıldı.
10 YABANCI UYRUKLU KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ağrı'da 3 Fransız, Şırnak'ta 3 Alman, Batman'da bir ve Diyarbakır'da 3 İtalyan olmak üzere 10 yabancı uyruklu kişi hakkında seçimlere müdahale girişiminde bulundukları gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.
KENDİLERİNİ YABANCI GÖZLEMCİ OLARAK TANITTILAR
Söz konusu kişilerin seçimlere ilişkin akreditasyonlarının bulunmadığı ve AGİT gözlemcisi olmadıkları halde kendilerini yabancı gözlemci olarak tanıttıkları tespit edildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 54 Yıl Kapalı Kalan Kastamonu Havalimanında 5 Yılda 422 Bin Yolcu Taşındı
- Hükümet, Patates Fiyatlarını Düşürmek İçin İlk Adımı Attı
- Sgk'dan Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Gss Düzenlemesi
- Rekor Geldi! Seçim De Dünya Kupası Da Türk Turizminin Hızını Kesemedi
- Çipras Verdiği Sözü Tuttu, Kravatı Boynuna Geçirdi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kocası Hastane Yerine Büyücüye Götürdü, İçine Şeytan Girmiş Denilerek Dili Ve Dudakları Dağlandı
- Ünlü Üniversitenin Yıl Sonu Partisinde Grup İlişki Skandalı!
- Abd'nin Kolorado Eyaletinde Genç Kadın Çocuklarının Önünde Sevgilisi Tarafından Yakılarak Öldürüldü!
- Dünya Bu İddiayı Konuşuyor! Afrika'da İlaç Karşılığında Genç Kızlarla Cinsel İlişkiye Girdiler
- Polis Memuru, Genç Kadını Uyuma Numarası Yaparak Taciz Etti!
Bu Haberle İlgili Yorumlar