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Seçime saatler kala muhalefetin anketçisinden sürpriz oran!

SEÇİME SAATLER KALA MUHALEFETİN ANKETÇİSİNDEN SÜRPRİZ ORAN!

Her seçim döneminde muhalefetin oy oranlarını şişirmesi ile bilinen SONAR araştırmanın sahibi Hakan Bayrakçı, yaptıkları son araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Tarih : 22 Haziran 2018, 16:30
Puan Ver : Seçime Saatler Kala Muhalefetin Anketçisinden Sürpriz Oran!(5/10)1

Muhalefete yakınlığıyla bilinen SONAR araştırmanın sahibi Hakan Bayrakçı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

ARADAKİ FARK 14 PUAN

Yaptıkları son araştırmanın sonucu "Son tesbitler" notuyla paylaşan Hakan Bayrakçı, "Tayyip Erdoğan ilk turda yüzde 47, Muharrem İnce yüzde 33 civarı oy alıyor. Seçim ikinci tura kalıyor" notunu düştü.

"İNCE'NİN KAZANMASI DAHA OLASI GÖRÜNÜYOR"

Yaptıkları araştırma neticesinde seçimlerin ikinci tura kaldığını belirten Bayrakçı, "İkinci turda Erdoğan ve İnce'nin oyları başa baş gözükmekle birlikte İnce'nin 2-3 Puan farkla CB seçimlerini kazanması çok daha olası görünüyor" ifadesini kullandı.

İşte Hakan Bayrakçı'nın o paylaşımı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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