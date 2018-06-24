Seçime kan bulaştı. Erzurum'un Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesinde çıkan silahlı kavgada İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın da aralarında olduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

İL BAŞKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili İYİ Parti Erzurum İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Karaçoban İlçe Başkanımız Sn. Mehmet Sıddık Durmaz şerefsiz, namussuz, haysiyetsiz, kan emiciler tarafından acımasızca vurularak canına kıyılmıştır. Allah bu seçimlerde kan döken, koltuk uğruna insanların canına kasteden bu yaratıkların belasını bir an evvel verir inşallah" ifadeleri kullanıldı.

İşte yapılan açıklama;

Kaynak: haberinburada