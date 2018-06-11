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Seçime 13 Gün Kala, CHP Elindeki Anket Sonuçlarını Kamuoyu ile Paylaştı

SEÇİME 13 GÜN KALA, CHP ELİNDEKİ ANKET SONUÇLARINI KAMUOYU İLE PAYLAŞTI

CHP'li Mehmet Bekaroğlu, "Bu anketi not edin, kimse kızmasın" diyerek elindeki 24 Haziran milletvekili seçimine ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna ilişkin ellerindeki son anketi paylaştı.

Tarih : 11 Haziran 2018, 16:50
Puan Ver : Seçime 13 Gün Kala, Chp Elindeki Anket Sonuçlarını Kamuoyu İle Paylaştı(8/10)4

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Bu anketi not edin, kimse kızmasın" diyerek elindeki 24 Haziran milletvekili seçimine ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna ilişkin anketi paylaştı.

AK PARTİ VE MHP MUHALEFET OLUYOR

Bekaroğlu'nun paylaştığı ankete göre Cumhur İttifakı yüzde 45'e geriledi. AK Parti 40,3, MHP ise 4,7 oy alıyor. Millet İttifakı'nın ise toplam oyu 42,4'e yükseldi. CHP: 27,2, İYİ Parti: 10,8 , Saadet Partisi: 4,4.

HDP BARAJI GEÇİYOR

Öte yandan HDP de 12.3 oy oranı ile yüzde 10 barajını geçiyor. Böylece Millet İttifakı ile HDP toplam 54,7 oy oranı ile Meclis'te çoğunluğu alıyor. AK Parti ve MHP muhalefet durumuna düşüyor.

Bekaroğlu'nun paylaştığı ankete Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların aldıkları oy oranları ise;

- Recep Tayyip Erdoğan: 45,6

- Muharrem İnce: 32,2

- Selahattin Demirtaş: 10,7

- Meral Akşener: 8,2

- Temel Karamollaoğlu: 3,1

- Doğu Perinçek: 0,2

ERDOĞAN VE İNCE 2. TURA KALIYOR

Anket sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tura kalıyor.

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Kaynak: haberinburada



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