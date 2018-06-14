24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine 10 gün kala CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sunulan özel anket araştırmasının sonuçları ortaya çıktı. Araştırmaya göre, seçimin kilit partisi HDP olurken, ilk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu 'Cumhur İttifakı'nın altında kaldı.

İşte 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan anket araştırması ve sonuçları;

İKİNCİ TUR ERDOĞAN-İNCE ARASINDA OLABİLİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "dip dalga geliyor" sözlerine dayanak oluşturan kamuoyu araştırması, AK Parti ile MHP arasında yaşanan "oy kapma" çatlağının, anket sonuçlarına da yansıdığını ortaya koydu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağı ve yarışın CHP adayı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçeceğine kesin gözüyle bakılırken; Erdoğan'ın oy oranı ilk kez "cumhur ittifakı"nın altında görünüyor.

ERDOĞAN'IN OYU, CUMHUR İTTİFAKI'NIN ALTINDA

Bu durum, "MHP seçmenlerinden bir bölümü oylarını Millet ittifakı adaylarından, Muharrem İnce yada Meral Akşener'e vereceğini söylemektedir" saptamasıyla açıklandı.

SEÇİME KATILIM YÜKSELEREK YÜZDE 85'İ BULACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na özel hazırlanan ve Plus Mayak'ın sahibi Veysi Fidan tarafından yapılan sunumda çarpıcı veriler dikkat çekti. Cumhuriyet'in ulaştığı kamuoyu araştırmasında, 24 Haziran seçimlerine katılımın yüzde 85'le yüksek olacağı öngörüldü.

7 Haziran, 1 Kasım 2015 seçimleri, 16 Nisan referandumu sonuçları dikkate alınarak yapılan simülasyonlara da yer verilen araştırmada 81 ilin olası milletvekili dağılımına da yer verildi. Araştırmadan dikkat çeken sonuçlar şöyle:

AK PARTİ VE MHP OY KAYBETTİ

AK Parti 5'te 1'ini, MHP 10'da 4'ünü kaybetti: Araştırmaya göre kararsızlar dağıtılmadan önce AK Parti'nin oy oranı yüzde 38, CHP'nin 24.2, HDP'nin 11.7, İYİ Parti 10.9, MHP 7.1, SP 2.5 olarak görünüyor.

SAADET PARTİSİ'NİN OYLARI ARTTI

Kararsızlar dağıtıldığında AK Parti, yüzde 39,9, CHP yüzde 25,4, HDP yüzde 12,3, İYİ Parti 11,4, MHP 7,4 ve SP 2,6 görünüyor. Buna göre AK Parti ilk kez yüzde 40 bandının altında görünürken, HDP hiç bir koşulda baraj sorunu yaşamıyor. Bulgular, AK Parti'nin 1 Kasım seçimlerinde aldığı oyların 5'te birini, MHP'nin ise 10'da 4'üne yakınını kaybettiğini gösteriyor. CHP'nin oylarını koruduğu, Saadet Partisinin, oylarını neredeyse 4 kat arttırdığı gözleniyor. İlk kez seçime giren İYİ Parti de baraj sorunu yaşamıyor.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 50'Yİ YAKALAYAMIYOR

Bulgular AK Parti-MHP, BBP'nin oluşturduğu Cumhur ittfakının yüzde 50'lik oy oranını yakalamayamadığını ve yüzde 47,3'te kaldığını gösteriyor. CHP- İYİ Parti-Saadet Partisi'nin oluşturduğu millet ittifakı ise yüzde 39,4 oy oranıyla yüzde 40 bandına yaklaşıyor. Bu nedenle HDP, kilit parti konumunda görünüyor.

MİLLETVEKİLİ DAĞILIMLARI

81 il ölçeğinde yapılan simülasyona göre cumhur ittifakının 289, millet ittifakının 216 milletvekili, HDP'nin ise 69 milletvekili kazanma olasılığının yüksek görünürken, 26 milletvekilliğinin, küçük oranlarda oy değişiklikleri kazanılacağı için "ortada" bulunuyor. Ancak yapılan simülasyonlarda, bu 26 milletvekilliğinden 12'sinde millet, 11'inde cumhur, 3'ünde ise HDP "kazanmaya yakın" görünüyor.

HDP KIL PAYI ÇOĞUNLUĞU SAĞLIYOR

Bu sonuçlara göre parlamentoda iktidar kanadını oluşturan "cumhur ittifakı" ile muhalefeti oluşturan millet ittifakı ve HDP "başa baş" ya da kılpayı muhalefet çoğunluğu ele geçiriyor. Araştırmada, "81 il simülasyonu, cumhur ittifakını oluşturan partilerle, Millet ittifakını oluşturan partiler ve HDP'nin kazanabileceği milletvekili sayılarının birbirine yakın olacağı, bu nedenle cumhurbaşkanlığı seçimlerini hangi aday kazanırsa kazansın, parlamentoda önemli bir muhalefetle karşılaşabileceğini göstermektedir" saptamasına yer verildi.

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Kaynak: haberinburada