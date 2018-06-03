SEÇİM STANDINDA İKİ PARTİ ÜYELERİ BİRBİRİNE GİRDİ: 6 YARALI
Bursa'da, Emirsultan meydanında seçim standı kuran İYİ Partililer ile MHP'liler arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Bursa'da, Emirsultan meydanında 24 Haziran seçimleri için seçim standı kuran İYİ Partililer ile MHP'liler arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
YAN BAKMA MESELESİ!
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aynı meydanda seçim standı kuran İYİ Partililer ile MHP'liler arasında yan bakma meselesi yüzünden kavga çıktı.
ÇEVVİK KUVVET ÖNLEM ALDI
Taş, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Çevik Kuvvet ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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