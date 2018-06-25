Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından, vatandaşlar Huber Köşkü'nün bulunduğu caddede ve Kısıklı'da yoğunluk oluşturdu.

HUBER KÖŞKÜ'NÜN ÖNÜNE GELEN VATANDAŞLAR "BAŞKAN ERDOĞAN" SLOGANLARI ATTI

Huber Köşkü'nün bulunduğu Tarabya Caddesi'ne gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla "Başkan Erdoğan" şeklinde slogan attı. Yoldan geçen araçlardaki vatandaşlar da kornalarıyla buradakilere eşlik etti. Kimi zaman MHP'li vatandaşların da "bozkurt" işaretleriyle kalabalığa destek verdiği görüldü. Huber Köşkü'nün önüne seçim otobüsü de getirildi.

ERDOĞAN'IN EVİNİN BULUNDUĞU KISIKLI'DA KONVOY OLUŞTURULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun bulunduğu Kısıklı'da da vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturdu. AK Parti ve Türk bayrakları açan vatandaşlar, meşaleler yaktı. Sevinç gösterileri nedeniyle Kısıklı Caddesi, Üsküdar yönüne kapandı.

AK Parti tarafından da Kısıklı'ya vatandaşların seçim sonuçlarını görmeleri ve konuşmaları izlemeleri için dev ekranlar kuruldu.

BAŞKENTTE ERDOĞAN'IN SEÇİM BAŞARISI KUTLANIYOR

Başkentte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı vatandaşlar tarafından kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nde sandıkların açılmasının ardından Ankara'da vatandaşlar sokağa çıkmaya başladı.

VATANDAŞLAR AK PARTİ BAYRAKLARI İLE ERDOĞAN'IN BAŞARISINI KUTLUYOR

Ellerinde AK Parti ve Türk bayraklarıyla konvoylar oluşturan vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutluyor.

Bozkurt ve Rabia işaretleri yapan vatandaşlar, Erdoğan lehine sloganlar atıyor. AK Parti Genel Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde toplanan partililer, burada da sevinç gösterileri yapıyor.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de AK Parti İl Binası önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, AK Parti ve MHP flamalarıyla bir araya gelerek "Başkan Erdoğan" şeklinde slogan attı. Yoldan geçen araçlardaki vatandaşların da korna çalarak kalabalığa destek verdiği görüldü.

KAYSERİ

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda da vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, AK Parti ve MHP flamalarıyla partileri lehine tezahürat yaptı.

Yoldan geçen araçlar da kornalarıyla kalabalığa eşlik ederken, bazı vatandaşlar davul zurna eşliğinde çiftetelli oynadı.

"ÖLÜRÜM TÜRKİYEM" ŞARKISINI SESLENDİRDİ

Vatandaşlar ayrıca "Ölürüm Türkiyem" şarkısını beraber seslendirdi.

SİVAS

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'nda da kutlama yapıldı. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, AK Parti ve MHP flamalarıyla kent meydanında bir araya gelerek, meşale yaktı, "Başkan Erdoğan" sloganı attı.

Çok sayıda vatandaş da araçlarıyla kent meydanında konvoy oluşturdu.

NİĞDE

Niğde'de AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk ve parti bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine slogan attı.

Havai fişek gösterisinin de yapıldığı kutlamalarda, yoldan araçlardaki vatandaşlar da korna çalarak kalabalığa destek verdi.

ANTALYA

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından, vatandaşlar AK Parti Antalya İl Başkanlığı önünde toplandı.

Parti binası önünde kurulan dev ekrandan seçim sonuçlarını izleyenler, ellerinde Türk ve parti bayraklarını sallayıp, "Recep Tayyip Erdoğan" diye slogan attı.

ÇOK SAYIDA PARTİLİ MEŞALELER YAKIP KUTLAMA YAPTI

Sevinç gösterisi yapan çok sayıda partili, meşaleler yakıp kutlama yaptı. Havai fişek gösterisi yapıldı. Bazı vatandaşlar da araçların üzerindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve bayraklarla konvoy oluşturdu.

Vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda da kutlama için toplanmaya başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da akşam üzeri geldiği parti binasından seçim sonuçlarını izledi.

MUĞLA

AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, yaklaşık 100 araçlık konvoyla Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Meydanda toplanan vatandaşlar, slogan attı, bayrak salladı.

ISPARTA

Isparta'da vatandaşlar, ellerinde Türk ve parti bayraklarıyla Kaymakkapı Meydanı'nda toplandı.

Burada konfeti atıp, meşale yakarak kutlama yapanlar, sevinç gösterisinde bulundu. Bazı vatandaşlar da araç konvoyu düzenledi.

Meydanda bulunan bir otelin ön yüzüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı yansıtıldı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, kısa bir teşekkür konuşması yaptı.

BURDUR

AK Parti Burdur İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, davul zurna eşliğinde oynayarak kutlama yaptı.

Kalabalık, ardından Cumhuriyet Meydanı'na yürüyerek buradaki kutlamalara katıldı.

SAKARYA

AK Parti Sakarya İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık, araçlarıyla konvoy oluşturdu. Türk bayrakları ile sevinç gösterisi yapan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı.

Parti binası önünde ayrıca havai fişek gösterileri yapıldı.

Sakarya'nın Sapanca, Serdivan, Erenler, Hendek, Söğütlü ve Kaynarca ilçelerinde de vatandaşlar ilçe başkanlıkları önünde toplanarak sevinç gösterilerine katıldı. Bazı vatandaşlar da ilçe merkezlerinde araçlarıyla konvoy oluşturdu.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta da vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplandı.

Davul-zurna eşliğinde sevinç gösterisinde bulunan ve havai fişek gösterisinde bulunan vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

Kutlamalara AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti Zonguldak Milletvekili adayları Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Züleyha Yazıcı Arıman, partililer ve vatandaşlar katıldı.

KARABÜK

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda toplanan partililer kutlama yaptı. Araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı ve parti bayraklarıyla Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı.

DÜZCE

AK Parti Düzce İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayrakları taşıyarak Anıtpark Meydanı'na yürüdü. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sloganları atan vatandaşlar, araçlarıyla konvoy yaparak şehir turu attı.

KOCAELİ

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşlar, AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanarak sevinç gösterisinde bulundu.

Kalabalık, Türk ve parti bayrakları AK Parti'nin seçim şarkıları eşliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı.

Kutlamalarda araçlar korna çalarak konvoy oluştururken, ayrıca havai fişek gösterileri yapıldı.

Bu arada Kandıra, Gebze ve Darıca ilçelerinde de vatandaşlar ve partililer, Erdoğan'ın başarısını kutladı.

İZMİR

AK Parti İzmir İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, seçim sonuçlarını bahçeye kurulan dev ekranlardan takip etti.

Türk bayrakları ile AK Parti bayrakları taşıyan partililer "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı, partinin seçim şarkılarını söyledi. Bazı vatandaşlar üzerinde Erdoğan'ın resminin bulunduğu "Hedef 2023" yazılı dövizler taşıdı.

Bazı vatandaşlar kent içinde araçlarıyla konvoy yapıp korna çalarak sevinç gösterisinde bulundu.

VATANDAŞLAR ZEYBEK OYNAYARAK KUTLAMALAR YAPTI

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen grup üyeleri yaktıkları meşalelerle kutlama yaparken, Gaziemir Abdullah Arda Meydanı'nda da vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bazı vatandaşlar zeybek oynarken ellerinde AK Parti, MHP ve Türk bayrağı taşıyan gençler de Rabia ve bozkurt işareti yaptı.

DENİZLİ

Denizli'de seçim sonuçlarının açıklanmaya başlanılmasının ardından bazı vatandaşlar araçlarıyla konvoy yaptı.

15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı'na gelen vatandaşlar davul zurna eşliğinde sevinç gösterisinde bulundu.

Zaman zaman meşale yakan, Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, araçlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini asarak şehir turu attı.

Kutlamaya katılanlardan Oğuz Sırlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden zaferle çıkmasının mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Yoldan geçen bazı vatandaşlar da kutlamalara katılarak cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

UŞAK

Uşak'ta da sonuçların açıklanmaya başlanmasıyla birlikte bazı vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturdu. Ellerindeki Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla kutlamalara katılan vatandaşlar, araç konvoylarına alkışlarla destek verdi.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı ile Uşak Belediyesi önünde toplanan grup üyeleri de sevinçlerini attıkları sloganlarla dile getirdi.

AYDIN

Aydın'da da Adnan Menderes Bulvarı'nda vatandaşlar araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.

Ellerinde Türk ve AK Parti bayraklarıyla Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşlar da "Recep Tayyip Erdoğan", "Demokrasi kazandı", "Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde sloganlar attı.

Bazı vatandaşlar da meşale yakarak kutlamalara katıldı.

MANİSA

Manisa'da da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarıyla kutlama yaptı.

Bazı vatandaşlar da konvoy oluşturarak şehir turu attı.

İZMİR

AK Parti İzmir İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, seçim sonuçlarını bahçeye kurulan dev ekranlardan takip etti.

Türk bayrakları ile AK Parti bayrakları taşıyan partililer "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı, partinin seçim şarkılarını söyledi. Bazı vatandaşlar üzerinde Erdoğan'ın resminin bulunduğu "Hedef 2023" yazılı dövizler taşıdı.

Bazı vatandaşlar kent içinde araçlarıyla konvoy yapıp korna çalarak sevinç gösterisinde bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen grup üyeleri yaktıkları meşalelerle kutlama yaparken, Gaziemir Abdullah Arda Meydanı'nda da vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bazı vatandaşlar zeybek oynarken ellerinde AK Parti, MHP ve Türk bayrağı taşıyan gençler de Rabia ve bozkurt işareti yaptı.

DENİZLİ

Denizli'de seçim sonuçlarının açıklanmaya başlanılmasının ardından bazı vatandaşlar araçlarıyla konvoy yaptı.

15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı'na gelen vatandaşlar davul zurna eşliğinde sevinç gösterisinde bulundu.

Zaman zaman meşale yakan, Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, araçlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini asarak şehir turu attı.

Kutlamaya katılanlardan Oğuz Sırlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden zaferle çıkmasının mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Yoldan geçen bazı vatandaşlar da kutlamalara katılarak cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

BURSA



Bursa'da merkez Osmangazi ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki AK Parti İl Başkanlığı önünde bir araya gelen vatandaşlar, sevinç gösterisinde bulunuyor.

Kentte havai fişek gösterileri yapılırken, bazı vatandaşlar AK Parti ve Türk bayrakları eşliğinde korna çalarak araçlarıyla şehir turu atıyor.

BALIKESİR, BİLECİK, YALOVA, KÜTAHYA

Balıkesir'de AK Parti İl Başkanlığında toplanan kalabalık grup, buradan Balıkesir Valiliği önüne geçti. Yaklaşık 3 bin kişilik grubun yaptığı kutlamalara AK Parti Balıkesir milletvekilleri de katıldı.

Bilecik'te Cumhuriyet Meydanı'nda çok sayıda kişi toplandı. Havai fişeklerin atıldığı, konvoyların yapıldığı kentte, Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor.

Yalova'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ve milletvekili adayları, toplanan vatandaşlara hitap etti.

Kutlamalara katılan AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, coşkuyla karşılandı. Partililer, yüzlerce aracın katıldığı konvoy ile şehir turu yapıyor.

Kütahya'da da Zafer Meydanı'nda ve AK Parti İl Başkanlığı önünde kutlamalar gerçekleştiriliyor.

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Kaynak: haberinburada