SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU! İŞTE ERDOĞAN'IN REKOR OY ALDIĞI İLLER
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme işlemi sona erdi. Açılan sandıklarda Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı illerde rekor oy almayı başardı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sonuçlar şöyle;
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 52,5
Muharrem İnce: Yüzde 30,7
Selahattin Demirtaş: Yüzde 7,8
Meral Akşener: Yüzde 7,4
Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0,9
56 MİLYON SEÇMEN OY KULLANDI
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye bugün saat 08.00'dan itibaren sandığa gitti. 56 milyon seçmen 180 bin 65 sandıkta milletvekillerini ve Cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullandı. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı illerde rekor kırmayı başardı...
ERDOĞAN, BAZI İLLERDE REKORLA BAŞLADI
Seçim sonuçları belli oldu. Açılan sandıklarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin oyları yüksek çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı illerde rekorla başladı. İşte Erdoğan'ın en çok oy aldığı iller...2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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