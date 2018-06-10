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Seçim Sandıklarının Bulunduğu Depo Yangını Sonrası Yeniden Seçim Sesleri Yükseldi
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Seçim Sandıklarının Bulunduğu Depo Yangını Sonrası Yeniden Seçim Sesleri Yükseldi

SEÇİM SANDIKLARININ BULUNDUĞU DEPO YANGINI SONRASI YENİDEN SEÇİM SESLERİ YÜKSELDİ

Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi Bağdat'ta seçim sandıklarının bulunduğu depoda yangın çıkmasının ardından seçimlerin yeniden yapılması çağrısında bulundu.

Tarih : 10 Haziran 2018, 22:10
Puan Ver : Seçim Sandıklarının Bulunduğu Depo Yangını Sonrası Yeniden Seçim Sesleri Yükseldi(10/10)6

Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi Bağdat'ta seçim sandıklarının bulunduğu depoda yangın çıkmasının ardından seçimlerin yeniden yapılması çağrısında bulundu. Seçimin galibi Sadr cephesinden ise yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı ve bunun amacının seçimlerin iptal edilmesi olduğunu ileri sürdü. Bağdat Operasyonlar Komutanı ise sandıkları etkilemediğini ve sadece elektronik sayım cihazlarının yandığını belirtti.

YANGININ KASITLI OLARAK ÇIKARILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Cuburi yaptığı yazılı açıklamada, yangının, Irak halkının iradesini değiştirmek, halkı aldatmak ve oylarda sahtecilik yapmak için "kasıtlı" olarak çıkarıldığını belirtti. Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Allavi de geçici hükümetin kurulup seçimlerin yeniden yapılmasını istedi.

"SEÇİMLERİN İPTAL EDİLMESİ AMAÇLANIYOR"

Seçimden birinci olarak çıkan Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı siyasi politbüro temsilcisi Ziya el-Esedi de yaptığı açıklamada, yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını ve bunun amacının seçimlerin iptal edilmesi olduğunu kaydetti.

"OY PUSULALARI ETKİLENMEDİ, ELEKTRONİK SAYIM CİHAZLARI YAKILDI"

Bağdat Operasyonlar Komutanı Celil er-Rubayi ise yaptığı açıklamada, yangının oy pusulalarının bulunduğu sandıkları etkilemediğini ve sadece elektronik sayım cihazlarının yakıldığını ileri sürdü.

IRAK MECLİSİ'NDEN SEÇİME ŞAİBE KARIŞTI GEREKÇESİYLE OYLARIN YENİDEN ELLE SAYILMASI KARARI

Başkent Bağdat'ta bugün seçim sandıklarının bulunduğu en büyük depoda yangın çıkmıştı. Müdahale sonrası binadan çıkarılan bazı sandıkların yangından etkilendiği görülmüştü. Irak Meclisi, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere şaibe karıştığı gerekçesiyle oyların yeniden elle sayılması kararı almıştı. Söz konusu karar doğrultusunda oyların elle sayımının yapılmasından önce bu yangının çıkması dikkati çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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