Son dakika! Suruç'taki şaibe iddiaları ile ilgili adım atıldığını söyleyen YSK Başkanı Sadi Güven "İdari ve adli girişimlerde bulunacağız" dedi.

YSK Başkanı Güven: Suruç'taki bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar konusunda, idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

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Kaynak: haberinburada