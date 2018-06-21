24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala yapılan araştırmada oransal olarak en yüksek seçmen artışı bölge olarak Güneydoğu Anadolu'da, il olarak Şırnak'ta gerçekleşti.

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimine yönelik YSK'nın açıkladığı rakamlar ile 1 Kasım 2015 seçimi rakamlarına bakıldığında, oransal olarak en yüksek seçmen artışı Şırnak'ta gerçekleşti. Sadece Kars'ta seçmen azaldı. Bölgelere göre ise en yüksek seçmen artışı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ ŞIRNAK'TA GERÇEKLEŞTİ

Seçim Analisti ve İstatistik Uzmanı Filiz Aydın Koç, Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Güney Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki seçmen artışı önemli" diyerek, şunları kaydetti: "En yüksek seçmen artışının olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin seçmen artışına il il baktığımızda hemen her ilinde Türkiye ortalamasının (yüzde 4,2) üzerinde seçmen artışının olduğu görülüyor. Orta yaş oranının yüzde 20,9 olduğu Şırnak'ta ise en yüksek seçmen artış (yüzde 10,2) gerçekleşti. Sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki toplam seçmen sayısı 5 milyon 44 bin 332'dir. Diğer Kürt kökenli seçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Güney, Orta, Kuzey Doğu Anadolu bölgelerindeki toplam seçmen sayısının 8 milyon 867 bin 318 olduğu görülüyor.

600 BİNE YAKIN KÜRT SEÇMEN İLK KEZ OY KULLANACAK

TÜİK'in 2015 ve 2017 verilerine göre; toplam nüfus artışı 2 milyon 237 bin 998, seçmen artışı ise 2 milyon 272 bin 692'dir. Rakamların yakın oluşu makul karşılanabilir. Tüm bölgelere nüfus artışı açısından bakıldığında da; Kürt seçmenlerinin yoğun olarak yaşadığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İstanbul ve Doğu Marmara bölgelerinden sonra 3. sırada gelmektedir. Nüfus artışı, seçmen artışı ve bölgedeki her ilde seçmen sayısı artışının Türkiye ortalamasının üzerinde olması birlikte değerlendirildiğinde, ilk defa oy kullanacak seçmenlerin asgari yüzde 20-25'inin (yaklaşık 600 bin) Kürt seçmeni olduğu tahmin edilebilir."

ÜÇ BÜYÜK İLDE ANKARA 1. SIRADA

Koç'un, 1 Kasım 2015-24 Haziran 2018 seçimlerini karşılaştırarak hazırladığı tespitleri şöyle:

- 1 Kasım 2015 seçimine göre, yurt içi seçmen sayısı 2 milyon 272 bin 692 (yüzde 4,2) oranında artarak 56 milyon 322 bin 632 oldu. Oransal olarak en yüksek seçmen artışı Şırnak'ta (yüzde 10,2) gerçekleşti.

- Şırnak'ı sırasıyla Batman, Tekirdağ, Şanlıurfa ve Kilis izledi.

- Üç büyük ile bakıldığında, en çok seçmen artışı yüzde 4,3 ile Ankara'da oldu.

- Toplam seçmen sayısının yüzde 19'unun bulunduğu İstanbul'daki seçmen artışı çok düşük oldu.

- İstanbul'un üç seçim çevresinde toplam 247 bin 148 seçmen artışı yüzde 2,4 olarak belirlendi.

- Toplam seçmen sayısının yüzde 7'sinin bulunduğu Ankara'da seçmen sayısı 3 milyon 904 bin 585'e yükseldi. Seçmen sayısı 160 bin 962 (yüzde 4.3) arttı.

- Toplam seçmen sayısının yüzde 6'sının bulunduğu İzmir'de seçmen sayısı 3 milyon 227 bin 32 oldu; 122 bin 689 seçmen (yüzde 4) arttı.

- Toplam seçmenin yüzde 2'sinin bulunduğu Diyarbakır'da toplam seçmen sayısı 1 milyon 23 bin 389 oldu; 65 bin 219 seçmen (yüzde 6,8) arttı.

SADECE KARS'TA AZALDI

- Gaziantep'te 76 bin 129 seçmen (yüzde 6,7), Antalya 93 bin 225 seçmen (yüzde 5,9) arttı.

- Sadece Kars ilinde seçmen azaldı. Bu azalış ise 942 seçmen olarak belirlendi.

- 1 Kasım 2015'e göre toplam seçmen artışının yüzde 49'u şu 10 ile gerçekleşti: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Diyarbakır.

- Bölgelere göre bakıldığında, en yüksek seçmen artışı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 340 bin 820 seçmen ile (yüzde 15) ile oldu.

Kaynak: haberinburada