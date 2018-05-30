SEÇİM İPTAL OLACAK İDDİALARINA AK PARTİ'DEN İLK YANIT: SÖZ KONUSU DEĞİL
Gazeteci Abdülkadir Selvi'nin "Seçim iptal olabilir" iddiası ile ilgili konuşan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Milletvekili Mustafa Şentop "Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Mustafa Şentop "24 Haziran seçimleri iptal olacak" iddialarına son noktayı koydu.
"SEÇİMİ ETKİLEYECEK BİR HUSUS YOK"
NTV'de konuşan Şentop iddialarla ilgili olarak "Seçimi etkileyecek bir husus yok. Seçimde uygulanmasıyla ilgili düzenlemeler bunlar. AYM iptal kararı verirse, YSK bunu daha önceki tehamülleri ile uygulayacaktır. YSK, prensip kararlar alarak uygular. AYM'nin kararı ne olursa olsun seçimin iptali söz konusu olmaz" ifadelerini kullandı.
"YENİ SİSTEM GÜÇLÜ MECLİS GEREKTİRİYOR"
Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili ise şunları söyledi:
Bu sistem güçlü Meclis'i gerektiriyor. Kabinedeki birçok arkadaşımız güçlü Meclis için aday gösterildi. Yasama çalışmaları bütünüyle Meclis'te olacak. Şimdi yasamayı Meclis belirleyecek, daha önce hükümet belirliyordu. Aday listelerimizle de güçlü Meclis istediğimizi göstermiş olduk.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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