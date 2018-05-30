Başakşehir'de Bavul İçerisinde Bulunan Parçalanmış Cesedin Kimliği Belli Oldu
Beşiktaş, Yıldız Futbolcusunu Resmen Sattı
Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Oğuz Kağan'ı Avrupa Devleri Takip Ediyor
Denizde Yat Alev Aldı, Denize Atlayan Baba-Oğul Şans Eseri Kurtuldu
Survivor'dan Gelerek Başrol Oynadığı Filmi İzleyen Hilmi Cem'in Duygusal Anları
Altın Tekrar Yükselişe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
Öğretmenin, Erkek Öğrencinin Saçına Toka Takıp Teşhir Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı!
Arda'nın Ölüm Tarihindeki Yürek Burkan Detayı Sevgilisi Ortaya Çıkardı
Elçin'den Nagehan'a Sert Sözler: Adına Utanmaktan Yoruldum
Pkk'lı Teröristler, Katlettiği Kepçe Operatörünü, Daha Önce De Kaçırıp, İşkence Yapmış
Her Gün Okula Giderken Öptüğü Ağacın Kesildiğini Gören Çocuk Gözyaşlarına Boğuldu
Tem'de Aracına Çarpan Tır'a Tırmanan Sürücü Konuştu: Her Şeyi Göze Almıştım
Konya'da Oluşan 300'den Fazla Obruk, Evleri Tehdit Ediyor!
Facebook'u 1 Aylığına Yasaklayacaklar!
Fenerbahçe, Josef De Souza'ya Gelen 12 Milyon Euroluk Teklifi Reddetti
Gurbetçi Yıldız Serdar Taşçı, Transferi İçin İstanbul'da
Küme Düşen Osmanlıspor, Serdar İçin Dünyaları İstedi
İnce-Alçı Tartışmasına Erol Köse Sert Sözlerle Dahil Oldu
Dünya Kupası Öncesi Şaşırdılar: Pencereden Bakmak, Video Çekmek Yasak
İngilizler, Süper Ligde Yılın Bombasını Patlatıyor

Seçim İptal Olacak İddialarına AK Parti'den İlk Yanıt: Söz Konusu Değil

SEÇİM İPTAL OLACAK İDDİALARINA AK PARTİ'DEN İLK YANIT: SÖZ KONUSU DEĞİL

Gazeteci Abdülkadir Selvi'nin "Seçim iptal olabilir" iddiası ile ilgili konuşan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Milletvekili Mustafa Şentop "Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 11:50
Puan Ver : Seçim İptal Olacak İddialarına Ak Parti'den İlk Yanıt: Söz Konusu Değil(5/10)1

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Mustafa Şentop "24 Haziran seçimleri iptal olacak" iddialarına son noktayı koydu.

"SEÇİMİ ETKİLEYECEK BİR HUSUS YOK"

NTV'de konuşan Şentop iddialarla ilgili olarak "Seçimi etkileyecek bir husus yok. Seçimde uygulanmasıyla ilgili düzenlemeler bunlar. AYM iptal kararı verirse, YSK bunu daha önceki tehamülleri ile uygulayacaktır. YSK, prensip kararlar alarak uygular. AYM'nin kararı ne olursa olsun seçimin iptali söz konusu olmaz" ifadelerini kullandı.

"YENİ SİSTEM GÜÇLÜ MECLİS GEREKTİRİYOR"

Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili ise şunları söyledi:

Bu sistem güçlü Meclis'i gerektiriyor. Kabinedeki birçok arkadaşımız güçlü Meclis için aday gösterildi. Yasama çalışmaları bütünüyle Meclis'te olacak. Şimdi yasamayı Meclis belirleyecek, daha önce hükümet belirliyordu. Aday listelerimizle de güçlü Meclis istediğimizi göstermiş olduk.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Seçim  İptal  Olacak  İddialarına  Ak  Parti  Den  İlk  Yanıt  Söz  Konusu  
Değil    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER