CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran'daki seçimler öncesi ilk yurtdışı ziyaretini Yunanistan'ın Gümülcine ve Bulgaristan'ın Kırcaali şehirlerine yaptı. Burada Alman Bild gazetesini sorularını yanıtlayan İnce, "Seçilirseniz Erdoğan ile hesaplaşacak mısınız?" sorusuna "Hesaplaşmayacağız" yanıtını verdi.

"SADECE SOLCULARIN ADAYI DEĞİLİM"

Muharrem İnce'yle röportaj yapan Alman Bild gazetesi, söyleşiyi Türkçe yayımladı. "Muharrem İnce, seçimlerin ikinci tura kalmasını sağlayabilir. O zaman birçok şey mümkün olabilir" yorumu yapılan röportaj özetle şöyle:

Başkan olursanız Erdoğan ile hesaplaşma olacak mı?

Biz hesaplaşmayacağız, açılan yaraları, tahribatları onaracağız. Türkiye'yi ayağa kaldıracağız.

İnce, Batı Trakya'da temaslarda bulundu.

Erdoğan'la aranızdaki fark nedir?

Ben demokrasiye inanan biriyim. O ise demokrasiyi kendi ideolojik örgüsündeki yönetim biçimi için araç olarak gören biri.

Türkiye'de sol neden yüzde 25 bandını aşamıyor?

Sol yüzde 25 değil, yüzde 35 oranında. Bunun kolayca yüzde 42 ve üzerine çıkacağına inananlardan biriyim. Yüzde 25 CHP'nin bundan alabildiği oyun yüzdesidir. Beni sol bir parti aday gösterdi. Ama kendimi sadece solcuların temsilcisi, adayı gibi hissetmiyorum. Milletimin tümünün adayı olma çabasındayım.

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Kaynak: haberinburada