SARP LEVENDOĞLU'NUN ESKİ SEVGİLİSİNİN FOTOĞRAFINI BEĞENMESİ DERYA ŞENSOY'U KIZDIRDI
Kendisi gibi oyuncu Derya Şensoy'la bir süredir birlikte olan Sarp Levendoğlu, sosyal medya hesabından eski sevgilisi Begüm Birgören'in fotoğrafını beğendi.
Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sarp Levendoğlu, eski sevgilisi Begüm Birgören'in instagram'daki fotoğrafını yanlışlıkla beğendi.
HEMEN GERİ ÇEKTİ
Yakışıklı oyuncu Sarp Levnedoğlu, beğenisini hemen geri çekse de takipçilerinin gözünden kaçmadı.
DERYA ŞENSOY'U KIZDIRDI
Yanlışlıkla da olsa bu beğeninin Derya Şensoy'u kızdırdığı öğrenildi.
EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATTILAR
Sarp Levendoğlu, Derya Şensoy'u Datça'da yaşayan annesi Emine Altıoklar ile tanıştırmış. Emine Hanım da önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip Derya Şensoy'un annesi Derya Baykal ile tanışacakmış.
Kaynak: haberinburada
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