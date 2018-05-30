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Sarhoş Operatörün Kontrol Ettiği Dönme Dolap Kontrolden Çıktı, Küçük Kız Hayatını Kaybetti

SARHOŞ OPERATÖRÜN KONTROL ETTİĞİ DÖNME DOLAP KONTROLDEN ÇIKTI, KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Hindistan'da bulunan bir eğlence merkezinde kontrolden çıkan dönme dolap, 10 yaşındaki küçük kızı hayatından etti.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 18:30
Puan Ver : Sarhoş Operatörün Kontrol Ettiği Dönme Dolap Kontrolden Çıktı, Küçük Kız Hayatını Kaybetti(10/10)6

Hindistan'ın Andra Pradeş kentindeki bir fuarda bulunan eğlence merkezinde dönme dolap oyuncağına binen çocuklar dehşeti yaşadı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

KÜÇÜK KIZ DÜŞEREK ÖLDÜ

Dönen oyuncağın bölmesi bir anda kontrolden çıktı ve içinde bulunan 10 yaşındaki bir kız hayatını kaybetti. Altı kişi de yaralandı.

OPERATÖR SARHOŞ ÇIKTI

Andra Pradeş kentinde yaşanan olayda oyuncağın operatörünün sarhoş olduğu ve zamanında müdahale edemediğini iddia edildi. Olaydan sonra operatör, orada bulunanlar tarafından darp edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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