İstanbul Kadıköy'de, fast food restoranında çalışan erkek temizlik görevlisi, kadınlar tuvaletinde makyaj yapan üç kız öğrenciyi izleyip kendini tatmin ederken yakalandı.

İstanbul Kadıköy'de, fast food restoranında çalışan Y.A. adlı erkek temizlik görevlisi, kadınlar tuvaletinde makyaj yapan liseli üç kız öğrenciyi izleyip mastürbasyon yaparken yakalandı. Gözaltına alınan Y.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

LİSE ÖĞRENCİSİ KIZLARA BAKIP, KENDİNİ TATMİN EDERKEN YAKALANDI

Cumartesi Kadıköy'deki fast food restoranında meydana gelen olayda, lise öğrencisi üç kız öğrenci, yemekten sonra kadınlar tuvaletine gitti. Kızlar makyaj yaptığı sırada içeriye girip çıkan erkek temizlik görevlisi Y.A., bir süre sonra tekrar geldi. Kadınlar tuvaletinde temizlik yapıyormuş gibi oyalanmaya başlayan Y.A., ardından kızların çantalarını bıraktığı bölümde onları izleyip kendisini tatmin ederken yakalandı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Kızların önce restoran yetkililerine ardından da polise şikayeti üzerine Y.A., gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Y.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın mağduru üç kız arkadaş, adli mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: haberinburada