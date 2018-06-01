Emre Can İtalyan Devi İle Anlaşma Sağladı
Ali Koç İddialı Konuştu: Bir Hayali Gerçekleştireceğiz
Cenk Tosun: Takım Arkadaşlarım Ve Türk Halkından Özür Dilerim
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu! İşte Yerli Otomobil Projesinin Ceo'su
Millilerden Gollü Beraberlik
Erdoğan'dan İnce'nin İddiasına Sert Yanıt: İspat Etmezsen Namertsin
Milli Takımın, Tunus'la Oynadığı Maçta Saha Karıştı!
Fransa, Hazırlık Maçında İtalya'yı Rahat Geçti: 3-1
Mesut Özil'den Alman Basınına Diriliş Ertuğrul'lu Mesaj!
Hayvanat Bahçesinden 2 Aslan, 2 Kaplan Ve 1 Jaguar Kaçtı
Cumhurbaşkanı Adayı İnce, Kendisine Hediye Edilen 'elif' Tablosunu Ters Tuttu
Filistinlilerin Korunmasını Ön Gören Bm Tasarısını, Abd Veto Etti!
Adalet Bakanı Gül, Münbiç İçin Yol Haritasını Çizdi: Abd İle 4 Haziran'da Görüşmemiz Olacak
Milli Takımın Yıldızı Cenk Tosun Çıldırdı, Kırmızı Kart Gördü
Fenerbahçe Doğuş, Banvit'i 84-73 Yenerek Finale Yükseldi
Bursaspor'dan İbrahim Yazıcı'ya Büyük Vefa
Bakandan 100 Bin Yeni Emekliye Bayram İkramiyesi Müjdesi!
Pakistan, Abd'ye Meydan Okudu: Tüm Seçenekler Masada!
Erdoğan, Uber Tartışmalarına Son Noktayı Koydu: O İş Bitti Artık Böyle Bir Şey Yok
Abd Başkanı Trump İle Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un 12 Haziran'da Bir Araya Gelecek

Sapık Öğretmen, Biyoloji Sınavında Pratik Bahanesiyle Onlarca Öğrenciyi Taciz Etti

SAPIK ÖĞRETMEN, BİYOLOJİ SINAVINDA PRATİK BAHANESİYLE ONLARCA ÖĞRENCİYİ TACİZ ETTİ

Pakistanlı öğretmen hakkında, biyoloji pratik sınavında onlarca kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Tarih : 01 Haziran 2018, 22:20
Puan Ver : Sapık Öğretmen, Biyoloji Sınavında Pratik Bahanesiyle Onlarca Öğrenciyi Taciz Etti(10/10)6

Pakistan Eğitim Bakanlığı, başkent İslamabad'da, bir öğretmenin biyoloji pratik sınavında onlarca kız öğrenciyi taciz ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

CEZALANDIRILMASI İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Sosyal medyada gündeme gelen ve ülkede büyük tepki toplayan iddiaların ardından Sadat Bashir adlı öğretmenin cezalandırılması talebiyle başlatılan imza kampanyasına 20 binden fazla kişi destek verdi.

BİR ÖĞRENCİ FACEBOOK'TAN AÇIKLADI

Ülkenin en prestijli okullarından biri kabul edilen Bahria Koleji'nin öğrencilerden biri, Facebook mesajında, geçen hafta okula bakanlık tarafından gönderilen sınav sorumlusu Bashir'in kalçasına ve sutyeninin askısına dokunduğunu söyledi.

TEHDİT DE ETMİŞ

İddiaya göre Bashir sesini çıkarması halinde öğrencinin notunu kıracağı tehdidinde bulundu.

Arkadaşlarının uğradığı tacize tanık olduğunu söyleyen başka bir öğrenci de BBC'ye "Sınıf arkadaşlarım çok korkmuştu. Bir görevliye durumu haber verdiler. Ancak onlara notlarının kırılabileceği söylenerek seslerini çıkarmamaları öğütlendi" dedi.

Üçüncü bir öğrenci de arkadaşlarının taciz hakkında konuşmaktan korktuğunu söyledi.

NOTUM SIKI DİYE İFTİRA ATTILAR

BBC'nin sorularını yanıtlayan Bashir ise iddiaları reddetti ve "Not konusunda çık sıkıyımdır. Onlara fazladan not vermediğim için bu iddiaları ortaya attılar" dedi.

Pakistan Donanması personelinin çocuklarının eğitim gördüğü okul iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak okul yönetiminin bakanlığın sınav kuruluna resmi şikayette bulunduğu belirtildi.

Eğitim Bakanlığı yetkilileri iddiaları soruşturacak için bir heyet oluşturulduğunu, raporun gelecek hafta açıklanacağını duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sapık  Öğretmen  Biyoloji  Sınavında  Pratik  Bahanesiyle  Onlarca  Öğrenciyi  Taciz  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER