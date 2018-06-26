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Sapık enişte, küçük yeğenini 4 yıldır ormana götürüp taciz ediyormuş!

SAPIK ENİŞTE, KÜÇÜK YEĞENİNİ 4 YILDIR ORMANA GÖTÜRÜP TACİZ EDİYORMUŞ!

Muğla'da aynı apartmanda oturduğu eniştesi tarafında sık sık ormana götürülüp tacize uğrayan 14 yaşındaki kız, olayı öğretmenlerine anlatınca sapık enişte yakalandı. Kızın 4 yıldır tacize uğradığı ortaya çıktı.

Tarih : 26 Haziran 2018, 10:10
Puan Ver : Sapık Enişte, Küçük Yeğenini 4 Yıldır Ormana Götürüp Taciz Ediyormuş!(9/10)8


Muğla'nın Dalaman ilçesinde, evli ve 2 çocuk babası 51 yaşındaki R.G., eşinin yeğeni olan 14 yaşındaki kız çocuğu M.E.'yi 4 yıldır taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.



AYNI APARTMANDA OTURAN ENİŞTESİ KIZI TACİZ ETTİ



Olay, Dalaman ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, eniştesi R.G. ile aynı apartmanda oturan kız çocuğu M.E., 2014 yılının yaz aylarında eniştesinin tacizine uğradı. R.G.'nin yaklaşık 20 gün önce yine eşinin yeğenini taciz ettiği iddia edildi.



 



KIZ, ENİŞTESİNİN SIK SIK ORMANA GÖTÜRÜP TACİZ ETTİĞİNİ SÖYLEDİ



Öğretmenleri, küçük kızın davranışlarından ve R.G.'nin sık sık okul çevresinde dolaşmasından şüphelendi. Öğretmenlerinin ısrarlı soruları üzerine M.E., halasının eşi olan R.G.'nin 4 yıldır kendisini ormanlık alana götürerek taciz ettiğini söyledi.



 



DURUMU FARK EDEN ÖĞRETMENLER DURUMU POLİSE BİLDİRDİ



Öğretmenler durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede yakalanan R.G. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



 



"ERKEK ARKADAŞI VARDI ONUNLA İLİŞKİYE GİRMİŞ"



Buradaki işlemleri tamamlanan R.G.'nin sevk edildiği adliyede verdiği ifadesinde, "Erkek arkadaşı vardı. Onunla ilişkiye girmiş" dediği öğrenildi. Yapılan araştırmada M.E.'nin erkek arkadaşı olmadığı belirlendi. R.G., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklandı.



 



4 YIL BOYUNCA BASKI VE TEHDİTLE SUSTURDU



Küçük M.E.'nin psikologlar eşliğinde verdiği ifadesinde, halasının kocası R.G.'nin 4 yıl boyunca tacizine uğradığını söyledi. Küçük kız, eniştesinin kimseye söylememesi konusunda baskı ve tehdit ettiğini de anlattı. M.E., ifadesinin ardından devlet tarafından koruma altına alınarak Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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