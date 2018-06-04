Bilim Adamlarından Kim Kardashian'a Kötü Haber: Kalçaları Büyük Olanların Hafızaları Daha Kötü
Bakan Ağbal: 3600 Düzenlemesinden Şu An Emekli Olanlar Da Yararlanacak
Şansal Büyüka: Fenerbahçe Yarından İtibaren 50 Bin Kombine Satar
Böcek İlacını Ağzıyla Açmaya Çalışan Adam, Kalp Krizinden Öldü!
Mehmetçik Bu Kez Kuzey'de Destan Yazıyor! Fındık Dalı Harekatı Başladı
Mehmetçik'ten Kaçıp İran'a Sığınan Pkk, Neye Uğradığını Şaşırdı
Güneşe Aldanmayın! İstanbul'a Salı Günü Sağanak Yağış Geliyor
Abd'de Marul Kaynaklı Koli Basili Salgını Büyüyor: 5 Ölü
Hemşirenin Seni Ben Mi Hamile Bıraktım Deyip Hastayı Azarladığı Kavga Mahkemede Bitti
Abd'nin Çabası Boşa Çıktı! F-35'ler De İşlem Tamam
Başbakan Yıldırım'dan Seçimden Sonra Bedelli Askerlik Mesajı!
Yeni Başkan Balkona Çıktı, Kadıköy'de Yer Yerinden Oynadı!
Tekne Battı, Ünlü Şarkıcı Denizde Kayboldu!
Survivor Merve, Kırık Parmağına Rağmen Mücadeleyi Bırakmadı
Şehit Ateşi Adana'ya Kor Gibi Düştü, Acı Haberi Aileye Askeri Heyet Verdi
Erdoğan, Havalimanına Dönüş Yolunda Sevgi Seliyle Karşılaştı
Semih Şentürk'ten Ali Koç'a, Aziz Yıldırım Göndermeli Tebrik!
Ali Koç'un Başkanlığı Sonrası Alex'ten Beklenen Mesaj Geldi!
Şansal Büyüka: Fenerbahçe Yarından İtibaren 50 Bin Kombine Satar!
Ali Koç'a Balkon Konuşması Sürprizi: Rambo Okan!

Şansal Büyüka: Fenerbahçe Yarından İtibaren 50 Bin Kombine Satar

ŞANSAL BÜYÜKA: FENERBAHÇE YARINDAN İTİBAREN 50 BİN KOMBİNE SATAR

Gazeteci Şansal Büyüka, "Ali Koç'u tebrik etmek lazım. Aziz Yıldırım keşke güzel bir finalle veda etseydi. Fenerbahçe yarından itibaren 50 bin kombine satar." dedi.

Tarih : 04 Haziran 2018, 10:20
Puan Ver : Şansal Büyüka: Fenerbahçe Yarından İtibaren 50 Bin Kombine Satar(8/10)4

Duayen gazeteci Şansal Büyüka, Fenerbahçe'deki tarihi seçimin ardından Ali Koç'un zaferini değerlendirdi.

Aziz Yıldırım'a fark atarak net bir seçim galibiyeti kazanan Ali Koç'u tebrik eden Büyüka, "Ali Koç'u tebrik etmeli. Büyük farkla kazandı. Ancak şunu da söylemeli Aziz Yıldırım keşke daha güzel bir finalle veda etseydi. Zamanında karar vermezseniz, zaman sizin adınıza karar veriyor diyelim." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE YARINDAN İTİBAREN 50 BİN KOMBİNE SATAR

Fenerbahçe taraftarının sonuçtan memnun olduğunu dile getiren Büyüka, "Fenerbahçe yarından itibaren 50.000 kombine satar. Bu da yeni yönetime ve Ali Koç'a ağır yükler getirir. Toplumla da uzun zamandır barışık yaşamayan bir Fenerbahçe var. Üzerlerine çok iş düşüyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şansal  Büyüka  Fenerbahçe  Yarından  İtibaren  50  Bin  Kombine  Satar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER