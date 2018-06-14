Kılıçdaroğlu'ndan Suruç İle İlgili İlk Açıklama
Dünya Kupası Spikerinin Cinsiyetçi Yorumu Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı
Başbakan'dan Suruç İle İlgili İlk Açıklama!
Fenerbahçeli Yöneticiden Olay Hareket! 'kocaman'ı Kovabilirsiniz'
Marius Sumudica'nın Yeni Takımı Belli Oldu
2018 Dünya Kupası, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Konuşması İle Başladı
Suruç Saldırısının Dehşeti Fotoğraflara Yansıdı!
Şanlıurfa Valiliği Saldırıyla İlişkin Açıklama: Yaralılardan İkisinin Durumu Ağır
İsrail'den Suudi Arabistan'a Destek
Ev Sahibi Rusya, Dünya Kupası Açılış Maçında Rakibine Acımadı!
Brezilyalı Casemiro, Yoğurdu Görünce Ağlamaya Başladı
Son Dakika! Ak Partililere Yapılan Saldırı Sonrası Hükümetten İlk Açıklama: Milletvekilinin Kardeşi Hayatını Kaybetti
Tanınmamak İçin Kılık Değiştiren Fetö Elebaşının Yeğenine 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası
Rusya'daki İlk Golün Ardından Tarihi Kare
Dünya Kupasının İlk Golü Geldi
Aylardır Hayalini Kurduğu Maçın Başında Kabusu Yaşadı!
Bikinili Kadınlar Yüzünden Maçları İzleyemeyecekler
Dünya Kupasında Favori Belli Oldu
Uber Şoförü, Arka Koltukta Öpüşen Lezbiyen Çifti Araçtan Zorla İndirdi
Başbakan'dan Amerikan Bayrağı Öpen Fetö'cülere Sert Tepki: Alçak Bunlar

ŞANLIURFA VALİLİĞİ SALDIRIYLA İLİŞKİN AÇIKLAMA: YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMU AĞIR


Şanlıurfa Valiliği Saldırıyla İlişkin Açıklama: Yaralılardan İkisinin Durumu Ağır
Tarih : 14 Haziran 2018, 20:40
Puan Ver : Şanlıurfa Valiliği Saldırıyla İlişkin Açıklama: Yaralılardan İkisinin Durumu Ağır(10/10)6

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ında aralarında bulunduğu grup ile esnaf ziyareti yaptığı sırada başka bir grup arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Şanlıurfa Valiliği konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

VALİLİKTEN SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 15.56 sıralarında AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın, yanındaki grupla birlikte Suruç ilçe merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sonrasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde, biri milletvekilinin yakını olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

YARALILARDAN 5'İNİN MİLLETVEKİLİNİN YAKINI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Açıklamada, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu kaydedilerek, yaralılardan 5'inin milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakını olduğu ifade edildi.

Yaralıların Suruç Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındığı ve olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklama:

14.06.2018 günü saat 15.56 sıralarında ilimiz Ak Parti Milletvekili sayın İbrahim Halil Yıldız, yanındaki grup ile birlikte Suruç ilçe merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sonrasında iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde çıkan olayda, biri Sayın Milletvekilinin yakını olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetmiş 9 kişi de yaralanmıştır. İkisinin durumu ağır olan yaralılardan beşi Sayın Vekilin yakınlarından oluşmaktadır. Yaralılar Suruç Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış olup, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şanlıurfa  Valiliği  Saldırıyla  İlişkin  Açıklama  Yaralılardan  İkisinin  Durumu  Ağır    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER