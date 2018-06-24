SANDIKLARIN YARISINDAN FAZLASI AÇILDI, TÜM GÖZLER HDP'NİN ÜZERİNDE!
Resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların yarısından fazlasının açıldığı sonuçlara göre; yüzde 9,6'lık kesimin oyunu alan HDP'nin barajı geçip geçmeyeceği merak konusu oldu.
Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemine geçildi. Sandıkların yarısından fazlasının açıldığı sonuçlara göre; HDP az bir farkla baraj altında kaldığı görülüyor.
MECLİS'TEKİ SANDALYE DAĞILIMINI ETKİLEYECEK
HDP'nin barajı geçmesi Meclis'teki sandalye dağılımını önemli ölçüde etkileyecek. Şimdi herkes bıçak sırtında kalan HDP'nin barajı geçip geçmeyeceğini merak ediyor.
HDP'NİN BARAJI DURUMU KRİTİK
Son 1 saattir Doğu oylarının da eklenmesiyle yüzde 8'den yüzde 9.46'ya kadar yükselen HDP'nin barajı geçememesi durumunda AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı Meclis'e 410 milletvekiliyle katılacak.
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Kaynak: haberinburada
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