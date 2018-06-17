SANAT DÜNYASINDAN TALAT BULUT'A SAHİP ÇIKAN BİR İSİM VAR!
Ünlü sanatçı Işın Karaca,taciz iddialarıyla gündemi sarsan Talat Bulut ile ilgili, "Gözümle görmeden inanmam" yorumunu yaptı.
Ünlü sanatçı Işın Karaca, 19 yaşındaki set çalışanını taciz ettiği iddialarıyla mahkemelik olan Talat Bulut'a, "Gözümle görmeden inanmam" diyerek konuya tarafsız yaklaşılması gerektiğini dile getirdi.
HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI
Talat Bulut'un 'Yasak Elma' dizisinin setinde, kostüm asistanı Özge Ş.'yi taciz ettiği iddia edilmişti. Talat Bulut yaşanan skandal iddiaları yalanlasa da hakkında dava açıldı.
"İFTİRA MI HİÇBİRİMİZ BİLMİYORUZ"
Bir bir projeleri iptal olan ve ünlü isimlerden büyük tepki alan ünlü oyuncuyla ilgili Işın Karaca da konuştu. Geçtiğimiz gün sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işın Karaca Talat Bulut'un taciz iddiaları hakkında konuştu. Karaca, Talat Bulut'un böyle bir şey yapacağına inanmadığını söyleyerek, "O kadar üzücü ki bu kadar büyük bir oyuncunun baskı altında kalmış olması. İftira mı hiçbirimiz bilmiyoruz, gerçek mi hiçbirimiz bilmiyoruz. Önce bu duruma tarafsız bakmak gerekiyor.
"KONDURAMIYORUM, KONDURMAK İSTEMİYORUM"
Ben hayvanlara ve çocuklara çok özen gösteririm. Bu taciz konularında da inanılmaz ses çıkaranlardanım. Ben, her insan yargı karşısında suçlu görünene kadar masumdur, felsefesine inanarak yaşayan bir insanım. Talat Bulut'u çok severim oyunculuğunu, yazdıklarını, paylaştıklarını beğenirim. Talat Bulut'a konduramıyorum, kondurmak istemiyorum" dedi.
"CAM SERADA YAŞAYANLAR TAŞ ATMASIN"
Hande Ataizi'nin Talat Bulutla ilgili taciz iddialarına ise Işın Karaca, "Cam serada oturanlar taş atmamalı. Suçluluğu kanıtlanmamış bir insan üzerinde böyle bir şey yapmak kendine reklam yapmaktır. Hepimiz yeri gelince susmasını biliyoruz. Reklam yapmanın bir anlamı yok çünkü. Susacaksın, sonra çanak senin kapanda kırılıyor. Kendi gözümle görmeden inanmam" şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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