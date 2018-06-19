Türkiye'nin ilk dijital parası Turcoin üzerinden milyarlık vurgun yapan şüphelilere polis operasyon düzenledi. İki şüpheli paralarla kaçarken otoparkta yakalandı.

POLİS TURCOİN'İN SAADET ZİNCİRİ OLDUĞUNU TESPİT ETTİ

Turcoin Hipper AŞ şirketine yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dijital para sistemine yatırım yapma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırıldığı iddia edilen Muhammet Satıroğlu'nu kaçma hazırlığındayken otoparkta yakalandı. Şirketin diğer ortağı Sadun Kaya ise Kocaeli'nde gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 73 bin 300 lira, 600 dolar, 7 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet harddisk, 1 adet ruhsatsız silah, 35 adet 9 çarpı 19 milimetre çapında MKE yapımı ve farklı marka fişek, 14 adet Turcoin ibareli sembolik reklam amaçlı hazırlanmış metal obje, farklı bankalara ait dekontlar ve şirkete ait çok sayıda doküman ile 2012 model marka lüks araç ele geçirildi.

SİSTEME PARA KAPTIRANLAR ŞİKAYETÇİ OLMAYA HAZIRLANIYOR

Sistemi inceleyen polis, tipik saadet zinciri sistemi ile karşılaştı. Sisteme üye kazandırmak için çeşitli vaatlerde bulunulduğu tespit edildi. Paylaşılan kazanç tablosuna göre sisteme 1500 TL'lik paket alınarak da üye olunabildi, 46 bin 500 TL'lik paket alınarak da… Alınan her bir paket için de belli bir aylık veya yıllık kazanç elde edilebildiği belirtildi. Yapılan açıklamalara göre örneğin 15 bin TL'lik paket alan kişinin aylık kazancı 2 bin 500 TL olurken, en yüksek tutarlı paket olan 46 bin 500 liralık paket alan kişinin aylık kazancı ise 7 bin 750 lira olacağı belirtildi.

ÜYELERE ÖDEME YAPILMADI

Yeni katılanların parası ile eskilerin parasının ödendiği sistem iki hafta kadar önce tıkandı. Üyelere ödeme yapılamadı. Şirket merkezine ulaşamayan çok sayıda üye, dolandırıldıkları iddiası ile paylaşımlarda bulunuyor. Bazı üyelerin, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlandıkları öğrenildi.

TURCOİN NEDİR?

31 Ocak 2018 tarihinde bir basın lansmanı ile tanıtılan Turcoin ilk yerli ve milli kripto para birimi olarak duyuruldu. İlk olarak 2012 yılında deneysel olarak madenciliği başlatılan Turcoin'in kısaltması 'TURCO' ve sembolü 't' dir.

Turcoin'in kurucusu Anafis AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Sadun Kaya'dır. Kaya, basına yaptığı açıklamada Turcoin'in Bitcoin'in tahtını alacağını iddia etti.

Bir (1) Turcoin'in 100 ABD dolarından satışa sunulmuştur. Rakamın 100 dolardan satışa sunulmasının sebebi ise, Turcoin sisteminin yeni ve sıfırdan başlayan bir sistem olmadığı, bu sebeple yapılan hesaplamalar sonucu 100 dolar rakamına erişildiği dile getirildi.

Gelen şikayetler üzerine sistemi inceleyen polis Turcoin'in saadet zincirini andıran bir dolandırıcılık sistemi olduğunu belirledi. Sistem yeni üyelerden aldığı paraları eski üyelere dağıtarak büyüyordu.

Kaynak: haberinburada