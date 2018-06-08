Samsun'un Bafra ilçesinde alkollü bir adam, elindeki bıçakla caddeden geçen yaşlı bir vatandaşa saldırdı. Çevredekiler yaşlı vatandaşı kurtarmak isteyince alkollü adam bu kez onlara da saldırdı.

Samsun'un Bafra ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen B.B, elindeki bıçakla caddeden geçen yaşlı bir vatandaşa saldırdı. Çevredekiler yaşlı vatandaşı kurtarmak isteyince B.B. bu kez onlara da saldırdı.

ELİNDE BIÇAKLA ÖNÜNE GELENE SALDIRDI

Samsun'un Bafra ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Belediye Caddesi'nde meydana gelen olayda alkollü olduğu iddia edilen B.B., caddeden geçen yaşlı bir kişiye saldırdı. Çevredekiler yaşlı vatandaşı kurtarıp, B.B.'yi etkisiz hale getirmek istedi. Ancak B.B., bu kez belinden çıkardığı bıçakla onlara da saldırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Caddeye gelen polis ekipleri, B.B.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Bazı kişilerin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: haberinburada