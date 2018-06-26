ŞAMPİYONLAR LİGİNDE ARTIK ALKOLLÜ İÇECEKLER SERBEST OLACAK
UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarındaki içki yasağını kaldırdı. Taraftarlar bundan böyle statlarda alkol tüketebilecek.
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ile ilgili önemli bir değişikliğe imza atıldı. UEFA Güvenlik Yönetmeliği'nin 36. maddesi güncellendi ve böylece statlarda alkol tüketiminin önü açıldı.
BU SEZONDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Yapılan değişiklik uyarınca UEFA, bu sezondan geçerli olmak üzere Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarına ev sahipliği yapan stadyumlarda alkollü içkilerin kullanılmasına izin verdi. İlgili yönetmelik uyarınca bugüne değin, Avrupa'nın bir ve iki numaralı kupasında alkol satışı yasaktı.
ÜLKE KANUNLARI ÖLÇÜSÜNDE SATIŞ OLACAK
36. maddenin düzeltilmiş halinde şu ifadeler yer aldı: "Maç organizatörleri statlarda alkollü içecekleri, ulusal ve yerel kanunların müsaade ettiği ölçülerde satabilir ya da dağıtabilir." UEFA Yönetim Kurulu'nun aldığı kararın ardından, eğer maçın oynandığı ülkede alkol satışının statlarda yapılmasına yönelik özel bir yasa yoksa, tüm statlarda alkollü içki satışı yapılabilecek.
"BU KARAR ADALET GETİRDİ"
Avrupa Futbol Taraftarları birliği, UEFA'nın aldığı kararı memnuniyetle karşıladığını duyurdu. CEO Ronan Evain yaptığı açıklamada "Rugby gibi diğer sporlardaki uygulamalarla karşılaştırıldığında futbol taraftarları bugüne kadar kendilerini ayrımcılığa uğruyor gibi hissediyorlardı. Ayrıca futbol maçlarında VIP alanlarda alkol içilirken normal tribünde içilmemesi sınıfsal bir ayrım içeriyordu".
DÜNYA KUPASINDA SERBESTTİ
Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve bir FIFA organizasyonu olan Dünya Kupası'nda statlarda alkollü içecek tüketmek serbestti. Tribünlerde hemen her ülkeden futbolsever ellerinde bira bardaklarıyla kameralara yansımaktaydı.
Kaynak: haberinburada
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