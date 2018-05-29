ŞAMPİYON OLURSAK SAÇLARIMI KESTİRİRİM DİYEN GOMİS SÖZÜNÜ TUTTU
Süper Ligi gol kralı olarak tamamlayan Bafetimbi Gomis, sezon öncesi verdiği "Şampiyon olursak saçlarımı kestiririm" sözünü tuttu.
Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sezon başında verdiği "Eğer şampiyon olursak ve ben de kariyer rekorumu kırarsam saçlarımı kestireceğim" sözünü yerine getirdi.
CANLI YAYINDA SAÇLARINI KESTİRDİ
Galatasaray ile şampiyonluk sevinci yaşayan ve sezonu 29 golle bitiren Bafetimbi Gomis, verdiği sözü tuttu ve Instagram canlı yayınında saçlarını kestirdi.
Attığı 29 golle kariyer rekorunu kıran Gomis, saçlarını kestirdikten sonra "En büyük Cim-bom bom!" diye bağırdı.
Kaynak: haberinburada
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