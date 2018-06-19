SALAH SÜRPRİZİ! RUSYA-MISIR MAÇININ İLK 11'LER BELLİ OLDU
Dünya Kupası A grubunda heyecan Rusya-Mısır Karşılaşmasıyla devam edecek. Saat 21.00'da başlayacak karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Mısırlı Salah, karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak.
Dünya Kupası A grubunda heyecan ikinci maçlarla devam ediyor... İlk maçta Suudi Arabistan'ı 5 golle geçen ve müthiş bir başlangıç yapan Rusya bu kez Salahlı Mısır'a karşı mücadele edecek.
Saat 21.00'da başlayacak karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
RUSYA: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignasevich, Zhirkov, Gazinskiy, Zobnin, Samedov, Golovin, Cheryshev, Dzyuba
MISIR: El Shenawy, Fathy, Hegazy, Gabr, Abdelshafy, Hamed, Elneny, Salah, Said, Trezeguet, Mohsen
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İnatçı Sürücü Plakasına Kesilen Hgs Cezasını Kuruşu Kuruşuna Geri Aldı
- Esad Yönetiminden Abd Ve Türkiye'ye Menbiç Tepkisi
- Ağacın Yanına Yıldırım Düştü, Onlarca Hayvan Telef Oldu
- Önce Brüksel'de Daha Sonra Türkiye'de Oy Kullanıp Facebook'tan Paylaştı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F35 Tepkisi: 'öyle Ben İstedim, İptal Ettim' Olmaz
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar