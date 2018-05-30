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Salah için olay sözler: Oruç tutmadığı için sakatlandı

SALAH İÇİN OLAY SÖZLER: ORUÇ TUTMADIĞI İÇİN SAKATLANDI

Kuveytli vaiz Mübarek el-Bathali, Mohamed Salah'ın final maçında oruç tutmadığı için sakatlandığını, bu sakatlığın Allah tarafından bir ceza olduğunu dile getirdi.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 21:30
Puan Ver : Salah İçin Olay Sözler: Oruç Tutmadığı İçin Sakatlandı(6/10)2

Kuveytli din adamı Mubarak Al Bathali, Real Madrid karşısında 33. dakikada omuzundan sakatlandığı için oyundan çıkan Mohammad Salah'ın sakatlığının oruç tutmadığı için Allah tarafından bir ceza olduğunu söyledi.

"ALLAH TARAFINDAN BİR CEZA"

Al-Bathali, müslümanlara seyahat etmeleri durumunda oruç tutmama izni verilmesine rağmen bu Salah'ın İngiltere'den Ukranya'ya seyahat ettiği için değil, maç için oruç tutmaya niyetlenmediği için günah işlediğini ve sakatlığının Allah tarafından bir ceza olduğunu söyledi.

Liverpool fizyoterapisti Ruben Pons, Salah'ın bir diyetisyen ile görüştükten sonra maçtan bir gün önce ve maç günü oruç tutmayacağını açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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