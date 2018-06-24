İlkleriyle Tarihe Geçecek Seçimde, 56 Milyon Seçmen Oy Kullanacak
Sakın Bunları Yapmayın! İşte Seçim Günü Yasakları
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Sakın bunları yapmayın! İşte seçim günü yasakları

SAKIN BUNLARI YAPMAYIN! İŞTE SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı. Peki seçim günü yasakları neler?

Tarih : 24 Haziran 2018, 08:40
Puan Ver : Sakın Bunları Yapmayın! İşte Seçim Günü Yasakları(7/10)3

Cumhurbaşkanının ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. Dönem'inin 600 yeni üyesinin belirleneceği; 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için 56 milyonu aşkın seçmen sandık başına gidiyor. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de seçim gününe özel yasaklar uygulanacak.

ALKOLLÜ 24.OO'E KADAR İÇKİ SATILMAYACAK

Bugün saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

EĞLENCE MEKANLARI VE ÇAY BAHÇELERİ KAPALI OLACAK

Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Çay bahçeleri de kapalı olacak.

EMNİYET GÖREVLİLERİNDEN BAŞKA KİMSE SİLAH TAŞIMAYACAK

Seçim yasaklarına ve kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra alkollü içki servisi yapılmayan düğün düzenlenebilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak.

Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.

Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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