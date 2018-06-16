Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 'Patileri kesilen yavru köpeğin ölümü' konusunda hükümetin ciddi adımlar atacağını dile getirdi.

"AĞIR CEZAİ YAPTIRIMLAR GETİRİLECEK"

Bozdağ, "Seçimden sonra hükümet bu konuda (hayvan hakları konusunda) ciddi bir adım atacaktır. Sahipli ve sahipsiz hayvanların öldürülmesi, işkence ve eziyete muhattap olması suç olarak kabul edilecek ve ağır cezai yaptırımlar getirilecektir. "dedi.

"SEÇİMDEN SONRA KONUYA EL ATILACAK"

Bekir Bozdağ konuyu seçimden sonra gündemlerine alacağı öncelikli konulardan biri olduğunu ifade etti. Bozdağ: "Hükümetimizin ana gündemlerinden bir tanesidir. Seçimden sonra yapacağımız öncelikli işler arasında Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklikler yer alacaktır."

Kaynak: haberinburada