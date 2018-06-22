Son dönemlerde balık ölümlerinin arttığı Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyısına ölü yunus vurdu.

VATANDAŞLAR JANDARMAYA HABER VERDİ

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi sahiline ölü bir yunus vurdu. Sahile vuran yunusu gören vatandaşlar jandarma ve belediye ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, yaptıkları incelemelerin adından ölü yunusu kıyıdan kaldırdı.

1 YIL İÇİNDE ÖLEN ÜÇÜNCÜ YUNUS

Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği tarafından yapılan açıklamada, bir yıl içinde sadece Marmarereğlisi sahil kısmına 3 ölü yunus vurduğu belirtilirken, son iki olayda yunusların balıkçı ağlarına takılarak öldüğü iddia edildi.

İşte dehşete düşüren o görüntü;

Kaynak: haberinburada