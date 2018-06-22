SAHİLE VURAN ÖLÜ YUNUSU GÖREN VATANDAŞLAR TELEFONA SARILDI
Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyısına vuran ölü yunusu gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi.
Son dönemlerde balık ölümlerinin arttığı Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyısına ölü yunus vurdu.
VATANDAŞLAR JANDARMAYA HABER VERDİ
Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi sahiline ölü bir yunus vurdu. Sahile vuran yunusu gören vatandaşlar jandarma ve belediye ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, yaptıkları incelemelerin adından ölü yunusu kıyıdan kaldırdı.
1 YIL İÇİNDE ÖLEN ÜÇÜNCÜ YUNUS
Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği tarafından yapılan açıklamada, bir yıl içinde sadece Marmarereğlisi sahil kısmına 3 ölü yunus vurduğu belirtilirken, son iki olayda yunusların balıkçı ağlarına takılarak öldüğü iddia edildi.
İşte dehşete düşüren o görüntü;
Kaynak: haberinburada
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