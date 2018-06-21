SAĞLIK DURUMU AĞIRLAŞAN SEDA SAYAN AMELİYAT OLDU
Ünlülerin felaket tellalı olarak tanınan ses sanatçısı Onur Akay, meslektaşı Seda Sayan'ın kolundaki kas yırtılmalarından dolayı dün ameliyata alındığını duyurdu.
Geçtiğimiz aylarda pilates yaparken kolunda iki kası yırtılan Seda Sayan acil ameliyata alındı. Sayan, ameliyat olmak için programının sezon finaline girmesini bekliyordu. Onur Akay, meslektaşı Seda Sayan'ın tatil yaptıktan sonra ameliyat olmayı planladığını ama ağrılarının dayanılmaz hale geldiğini yazdı.
AMELİYAT ÖNCESİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Onur Akay, "Kışın yaşadığı omuz kasları yırtığı tedavisi için aslında tatil yaptıktan sonra ameliyat olmayı planlayan Seda abla, ağrıları dayanılmaz hale gelince hemen ameliyat masasına yattı ve Fulya'da bir hastanede dün ameliyat oldu. Başarılı geçen ameliyatı Dr. Sarper Çetinkaya ve ekibi gerçekleştirdi. Seda ablanın durumu çok iyi ve kendisine acil şifalar dilerim" açıklamasını yaparak, Seda Sayan'ın ameliyat öncesi çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.
Sayan'ın hastaneye yatırıldığını öğrenen Işıl Reçber, sanatçının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "Geçmiş olsun dünya güzel Seda ablam" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Bahtsız Adamı Döve Döve Öldürdüler! Suçunu Öğrenince Şoke Olacaksınız
- Lotonun Formülünü Çözen Matematikçi 7. Defa İkramiye Kazandı
- Jinekologtan Hastasına Ahlaksız Teklif: İlişkiye Girmek İster Misin?
- Utanç Kamplarından Sorumlu Bakan, Restoranttan Kaçtı
- Kendi Cenazesinde Ortaya Çıktı, Acılı Aile Neye Uğradığını Şaşırdı
Bu Haberle İlgili Yorumlar