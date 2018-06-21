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Sağlık Durumu Ağırlaşan Seda Sayan Ameliyat Oldu
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Sağlık durumu ağırlaşan Seda Sayan ameliyat oldu

SAĞLIK DURUMU AĞIRLAŞAN SEDA SAYAN AMELİYAT OLDU

Ünlülerin felaket tellalı olarak tanınan ses sanatçısı Onur Akay, meslektaşı Seda Sayan'ın kolundaki kas yırtılmalarından dolayı dün ameliyata alındığını duyurdu.

Tarih : 21 Haziran 2018, 11:20
Puan Ver : Sağlık Durumu Ağırlaşan Seda Sayan Ameliyat Oldu(10/10)6

Geçtiğimiz aylarda pilates yaparken kolunda iki kası yırtılan Seda Sayan acil ameliyata alındı. Sayan, ameliyat olmak için programının sezon finaline girmesini bekliyordu. Onur Akay, meslektaşı Seda Sayan'ın tatil yaptıktan sonra ameliyat olmayı planladığını ama ağrılarının dayanılmaz hale geldiğini yazdı.

AMELİYAT ÖNCESİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Onur Akay, "Kışın yaşadığı omuz kasları yırtığı tedavisi için aslında tatil yaptıktan sonra ameliyat olmayı planlayan Seda abla, ağrıları dayanılmaz hale gelince hemen ameliyat masasına yattı ve Fulya'da bir hastanede dün ameliyat oldu. Başarılı geçen ameliyatı Dr. Sarper Çetinkaya ve ekibi gerçekleştirdi. Seda ablanın durumu çok iyi ve kendisine acil şifalar dilerim" açıklamasını yaparak, Seda Sayan'ın ameliyat öncesi çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

Sayan'ın hastaneye yatırıldığını öğrenen Işıl Reçber, sanatçının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "Geçmiş olsun dünya güzel Seda ablam" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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