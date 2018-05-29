Başakşehir'de Bavul İçerisinde Bulunan Parçalanmış Cesedin Kimliği Belli Oldu
Beşiktaş, Yıldız Futbolcusunu Resmen Sattı
Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Oğuz Kağan'ı Avrupa Devleri Takip Ediyor
Denizde Yat Alev Aldı, Denize Atlayan Baba-Oğul Şans Eseri Kurtuldu
Survivor'dan Gelerek Başrol Oynadığı Filmi İzleyen Hilmi Cem'in Duygusal Anları
Altın Tekrar Yükselişe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
Öğretmenin, Erkek Öğrencinin Saçına Toka Takıp Teşhir Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı!
Arda'nın Ölüm Tarihindeki Yürek Burkan Detayı Sevgilisi Ortaya Çıkardı
Elçin'den Nagehan'a Sert Sözler: Adına Utanmaktan Yoruldum
Pkk'lı Teröristler, Katlettiği Kepçe Operatörünü, Daha Önce De Kaçırıp, İşkence Yapmış
Her Gün Okula Giderken Öptüğü Ağacın Kesildiğini Gören Çocuk Gözyaşlarına Boğuldu
Tem'de Aracına Çarpan Tır'a Tırmanan Sürücü Konuştu: Her Şeyi Göze Almıştım
Konya'da Oluşan 300'den Fazla Obruk, Evleri Tehdit Ediyor!
Facebook'u 1 Aylığına Yasaklayacaklar!
Fenerbahçe, Josef De Souza'ya Gelen 12 Milyon Euroluk Teklifi Reddetti
Gurbetçi Yıldız Serdar Taşçı, Transferi İçin İstanbul'da
Küme Düşen Osmanlıspor, Serdar İçin Dünyaları İstedi
İnce-Alçı Tartışmasına Erol Köse Sert Sözlerle Dahil Oldu
Dünya Kupası Öncesi Şaşırdılar: Pencereden Bakmak, Video Çekmek Yasak
İngilizler, Süper Ligde Yılın Bombasını Patlatıyor

Sağlık Bakanı Müjdeyi Verdi: 18 Bin Personel Alınacak

SAĞLIK BAKANI MÜJDEYİ VERDİ: 18 BİN PERSONEL ALINACAK

Sağlık Bakanı Demircan, 2018 personel alımıyla ilgili, "ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak" dedi.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 19:50
Puan Ver : Sağlık Bakanı Müjdeyi Verdi: 18 Bin Personel Alınacak(10/10)6

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak 18 bin personelin atamasını gerçekleştireceklerini söyledi.

"TOPLAM 18 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK"

Alımların Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (b) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45-A maddesi kapsamında yapılacağını anlatan Demircan, "ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bunların ilanı önümüzdeki perşembe günü ÖSYM tarafından yapılacak" diye konuştu.

"EN ÇOK ALIM YAPACAĞIMIZ PERSONEL 8 BİN 188 İLE HEMŞİRE"

Atananların 2 bin 181'inin ortaöğretim, 5 bin 567'sinin ön lisans, 10 bin 252'sinin de lisans mezunu olacağını aktaran Demircan, şöyle devam etti:

"Branşlara göre bir iki örnek vermek gerekirse, en çok alacağımız personel 8 bin 188 ile hemşire, 2 bin ile ebe, bin 6 ile ilk ve acil yardım personeli, 818 tıbbi sekreter, 761 röntgen ve diğerleri böyle sıralanıyor. Bunlar ilan edilecek. Alınacak personelimizin sağlık hizmetlerine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Sağlık hizmetlerindeki personel açığımızın bir kısmını karşılar. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da fazla sayıda sağlık personelini istihdam etmek nasip olur. Bütün bekleyen sağlık personelimize şimdiden hayırlı olsun diyorum."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sağlık  Bakanı  Müjdeyi  Verdi  18  Bin  Personel  Alınacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER