SAĞLIK BAKANI MÜJDEYİ VERDİ: 18 BİN PERSONEL ALINACAK
Sağlık Bakanı Demircan, 2018 personel alımıyla ilgili, "ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak" dedi.
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak 18 bin personelin atamasını gerçekleştireceklerini söyledi.
"TOPLAM 18 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK"
Alımların Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (b) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45-A maddesi kapsamında yapılacağını anlatan Demircan, "ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bunların ilanı önümüzdeki perşembe günü ÖSYM tarafından yapılacak" diye konuştu.
"EN ÇOK ALIM YAPACAĞIMIZ PERSONEL 8 BİN 188 İLE HEMŞİRE"
Atananların 2 bin 181'inin ortaöğretim, 5 bin 567'sinin ön lisans, 10 bin 252'sinin de lisans mezunu olacağını aktaran Demircan, şöyle devam etti:
"Branşlara göre bir iki örnek vermek gerekirse, en çok alacağımız personel 8 bin 188 ile hemşire, 2 bin ile ebe, bin 6 ile ilk ve acil yardım personeli, 818 tıbbi sekreter, 761 röntgen ve diğerleri böyle sıralanıyor. Bunlar ilan edilecek. Alınacak personelimizin sağlık hizmetlerine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Sağlık hizmetlerindeki personel açığımızın bir kısmını karşılar. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da fazla sayıda sağlık personelini istihdam etmek nasip olur. Bütün bekleyen sağlık personelimize şimdiden hayırlı olsun diyorum."
Kaynak: haberinburada
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