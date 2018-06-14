CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından Albert Einstein'la (temsili) çektirdiği fotoğrafı ''Sadece fiziğimizle gündeme gelmek istemiyoruz'' notuyla paylaştı. Esprili paylaşımına kısa sürede bir çok yorum ve beğeni geldi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından Albert Einstein'la (temsili) çektirdiği fotoğrafı "Sadece fiziğimizle gündeme gelmek istemiyoruz" notuyla paylaştı. Esprili paylaşımına kısa sürede bir çok yorum ve beğeni geldi.

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan İnce, seçim çalışmaları nedeniyle gittiği her yörenin halk oyununlarını icra ettiği paylaşımlarla da izleyenlerin beğenisini alıyor. Şimdiye kadar İnce, Aydın'da zeybek, Manisa'da selendi, Bursa'da cigoş oynadı.

EN SON HORON TEPTİ

Muharrem İnce, en son Ordu'da kendisini karşılayan horon ekibi ile horon tepti. Resmi sosyal medya hesabından horon videosunu paylaşan İnce'nin görüntüleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Kaynak: haberinburada