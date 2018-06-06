Kürtçe ilahiler eşliğinde başlayan Saadet Partisi'nin Diyarbakır mitinginde, Saadet Partisi'nin İstanbul 1. bölge milletvekili adayı olan eski HDP milletvekili Altan Tan, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun yanında yer aldı.

KARAMOLLAOĞLU DAVETLİLERİN SORULARINI CEVAPLADI

Diyarbakır'da, Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin organize ettiği, "Tigris Diyalogları" programı kapsamında bir otelde düzenlenen programda önce konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, daha sonra davetlilerin sorularını yanıtladı.

"KÜRT MESELESİ EN HAYATİ MESELELERDEN BİRİDİR"

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, hazırladıkları Kürt raporundan bölümler okuyarak, "Kürt Meselesi, ülkemizin en önemli ve en hayati meselelerinden biridir. İsimlendirilmesinde bile ittifak edilemeyen bu büyük mesele, gelinen noktada ülkemizin bir meselesi olmaktan öte daha kapsamlı ve geniş bir boyut kazanmıştır. Çözüm için doğru teşhis ve yol haritası belirlenemediği için her dönemde varlığını devam ettirmiş ve bununla ilgili kalıcı ve kapsamlı bir çözüm maalesef ortaya konamamıştır. Mesele bir çözüme kavuşturulamadığı için de daha karmaşık bir hale gelmiştir. Bölgesel gelişmeler ve küresel dinamikler göz önünde bulundurulduğunda, Kürt Meselesi'nin hak ve adalet ekseninde ivedilikle bir çözüme kavuşturulması ülkemiz ve bölgemiz üzerinde emelleri olan emperyalist güçlerin oyununu bozacaktır" dedi.

"OYUMUZU ARTTIRMAK İÇİN HDP'Yİ İTTİFAKA DAHİL ETMEDİK"

HDP'nin ittifakta yer almamasının nedenini de açıklayan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Neden HDP ittifakın içine alınmadı, biz bu ittifakı organize ederken, birtakım kamuoyu yoklamaları yaptık. Gördük ki iki kere iki dört etmiyor her zaman. Maalesef HDP ile ilgili yaptığımız soruşturmada bunun eksildiğini gördük, siyasi bir oluşum içindeyiz, oyların artmasını istiyoruz, böyle bir karar alındı. Gayri Müslim adayın partilerinden aday olabilir. Neden olmasın, öyle bir iddiamız yok. Farklı siyasi kesimlerin, toplumun farklı kesimlerinin mecliste temsil edilmesine inanıyoruz.

Kaynak: haberinburada