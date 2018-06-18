SAADET PARTİSİ'NDEN İSTİFA EDEN 24 KİŞİ AK PARTİ'YE GEÇTİ
Saadet Partisi Kars Milletvekili Adayı Sezgin Yıldız, Kağızman İlçe Başkanı Mehmet Karataş ve 24 kişi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
Saadet Partisi Kars Milletvekili Adayı Sezgin Yıldız, Kağızman İlçe Başkanı Mehmet Karataş ve 24 kişi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
Kaynak: haberinburada
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